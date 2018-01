Daniele Bossari, il vincitore del Grande Fratello Vip, potrebbe davvero sbarcare all’Isola dei Famosi, in partenza il 22 gennaio su Canale 5. Non in qualità di inviato né di concorrente, ma come opinionista in studio.

A rilanciare l’indiscrezione è il sito ufficiale di “Novella 2000” che parla di “fonti attendibili”. Se così fosse, sarebbe un colpo grosso per Alessia Marcuzzi. Bossari, infatti, si è mostrato meno degli altri concorrenti dopo l’uscita dal reality show. Ha partecipato a diversi eventi, ma non ha fatto le cd. “serate”, ha trascorso le feste in famiglia e ha continuato a dedicarsi allo studio dei minerali, come dimostra l’ultima foto sul suo profilo Instagram. Ma non ha perso consenso. Chi lo apprezzava dentro la casa, lo ama anche fuori per il garbo e il senso della misura. The Boss ha scelto di mantenere il contatto con i suoi fan tornando in radio, ospite dei suoi amici di radio Deejay, e con giornaliere dirette sui social.

Bossari potrebbe essere l’alter ego dell’altra opinionista: Mara Venier. Uno riflessivo e l’altra istintiva. E poi l’Isola finisce giusto in tempo per preparare le nozze con Filippa Lagerback da celebrare entro il mese di maggio.

Per ora bocche cucite dai piani alti di Endemol e Mediaset sugli opinionisti e anche sul cast. Tra i nomi sicuri il modello Marco Ferri, Nadia Rinaldi, Cecilia Capriotti, Alessia Mancini, Corrado Tedeschi, Eva Henger e Bianca Atzei. A questi si andranno ad aggiungere i concorrenti selezionati con “saranno isolani”: Federico Dolce di professione modello, Deianira Marzano blogger e Valerio Schiavone ex Mister Universo.