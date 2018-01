Roberto Bolle sbanca anche in tv. In cinque milioni davanti al teleschermo

La magia di Roberto Bolle conquista il pubblico di Rai1. Gli ascolti di "Danza con me", il programma di prima serata con protagonista l’etoile del balletto italiano, sono di tutto rispetto. Lo show, infatti, ha sfiorato i 5 milioni di spettatori (4 milioni 860 mila) vincendo la prima serata con il 21.53% di share. "Grazie grazie grazie per la fantastica serata di ieri! Sono stato travolto dal vostro affetto e dai vostri innumerevoli e meravigliosi messaggi!! Wow!", la gioia espressa dall’artista di Casale Monferrato su Instagram. "E grazie - aggiunge in un altro post - a tutti coloro che hanno creduto in questo spettacolo televisivo e hanno contribuito a realizzare un prodotto di altissima qualità, bellezza ed eleganza!".

Nel corso della serata si sono alternati sul palco con Bolle, Tiziano Ferro, Fabri Fibra, e Lil Buck il "Baryshnikov in sneakers" alla sua prima esibizione in Italia. Toccante il momento in cui il ballerino ha danzato sulle notte di Insallah di Sting con Ahmad Joudah, giovane ballerino siriano perseguitato dall’Isis. Lo show di Bolle è stato anche trend topic su twitter per tutta la serata ottenendo commenti di consenso unanime dagli utenti.

"Lo spettacolo di Roberto Bolle è uno straordinario esempio di tv di qualità da parte del servizio pubblico. Uno splendido prodotto televisivo, ma anche e soprattutto un racconto artistico di grande livello, che il risultato degli ascolti ha premiato in tutto e per tutto con il 21.5% di share e 4 milioni 860 mila telespettatori", dichiara soddisfatto il direttore generale Mario Orfeo. "Per la Rai - prosegue - è una partenza d’anno straordinaria, dopo il grande successo dell’Anno che Verrà che ha accompagnato l’arrivo del 2018 nelle case degli italiani segnando un aumento di quasi quattro punti di share rispetto allo scorso anno. Risultati che confermano - continua il Dg - la bontà delle scelte fatte durante l’estate". "Dal 1 settembre al 31 dicembre 2017 la Rai guadagna nell’intera giornata mezzo punto percentuale e 123 mila spettatori in più rispetto allo stesso periodo del 2016. Ancora più importante la crescita nel prime time e nel daytime: in prima serata la nostra offerta ha conquistato in entrambe le fasce quasi un punto in più, +0.9, con un incremento di 146 mila spettatori nella prima serata e 195 mila nel giorno rispetto allo scorso anno", argomenta. "Davanti a numeri così positivi - conclude Orfeo - parlare di fuga dalla Rai è la solita fake news. L’unica notizia vera è la fuga dalla realtà e dalla matematica da parte di chi scrive".