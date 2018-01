Wonder Woman è la più ricca di Hollywood

Il suo nome non è famoso come quello di tante sue colleghe, ma Gal Gadot, alias Wonder Woman, è la diva di Hollywood più ricca. Nell'anno appena trascorso ha superato (anche se non di molto) anche Emma Watson (quella di Harry Potter) e la diva del momento: Daisy Ridley, protagonista dei nuovi film della saga di Guerre stellari. Sul fronte dei maschietti il numero uno è Vin Diesel. Ecco la classifica assoluta, stilata da Forbes.

Il numero uno è Vin Diesel (con 1.6 miliardi di dollari), deguito da: Dwayne Johnson (1.5 miliardi di dollari), Gal Gadot (1.4 miliardi di dollari), Emma Watson (1.3 miliardi di dollari), Johnny Depp (1.1 miliardi di dollari), Daisy Ridley (1.08 miliardi di dollari), Tom Holland (888 miliardi di dollari), Chris Pratt (864 miliardi di dollari), Chris Hemsworth (845 miliardi di dollari), John Boyega (815 miliardi di dollari).