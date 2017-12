Feeling alle stelle tra Stefano De Martino, prossimo inviato dell’isola dei Famosi, e la conduttrice Alessia Marcuzzi. Se il buongiorno si vede dal mattino, sarà una gran bella edizione. De Martino e la Marcuzzi sono in vacanza, uno sulla neve e l’altra al mare, ma si seguono sui rispettivi profili social e si stuzzicano a distanza.

Quattro giorni fa, ha pubblicato un video dove faceva il ponte: “Vabbè dai, questa te la faccio facile @stefanodemartino…il ponte sulle punte” e l’hashtag #aspettandolisola. Quasi mezzo milione di visualizzazioni e il commento divertito di Elisabetta Canalis, grande amica della Marcuzzi.

Ieri la replica del ballerino di Amici (programma cui ha detto addio per questa stagione) che a sua volta ha postato un video dove faceva il ponte facendo passare sotto la schiena il figlio Santiago: “Non mi arrendo”. Ci ha aggiunto pure un bacio al piccolo che ha strappato oltre 700.000 visualizzazioni e il like della presentatrice romana: “Stupendi”.



L’Isola dei Famosi, che un anno fa vide la vittoria del solitario Raz Degan, partirà il prossimo 22 gennaio in prima serata su Canale 5 e ancora una volta sarà ambientata fra le palme e i cocchi dell’Honduras. La lista ufficiale dei naufraghi non è stata ancora diffusa, ma ci sono già dei nomi sicuri: Francesco Monte ex di Cecilia Rodriguez, Cecilia Capriotti, Alessia Mancini, Corrado Tedeschi e Bianca Atzei reduce dall’improvvisa rottura con Max Biaggi. Nel ruolo di opinionisti vedremo Alfonso Signorini, Mara Venier e forse Iva Zanicchi.