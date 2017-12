Ivana Mrázová per bellezza e simpatia potrebbe essere la nuova Michelle Hunziker. La modella ceca, 25 anni, sta trascorrendo le vacanze natalizie insieme alla famiglia a Praga. Deve ricaricare le batterie perché dal 17 gennaio farà sul serio: niente più Grande Fratello Vip e niente più ospitate. E’ attesa al debutto televisivo, sarà al fianco di Nicola Savino nell’attesissimo “90 Special”, lo show per cui la “Iena” ha lasciato la trasmissione “Quelli che il calcio” ed è tornato a Mediaset. Con loro anche Katia Follesa.

Dopo il vuoto seguito alla sua presenza sul palco di Sanremo, la carriera della bella Ivana, la prima ex concorrente del reality di Cinecittà a ottenere un programma, potrebbe aver spiccato il volo. “90 Special” andrà in onda in prima serata su Italia 1 e celebrerà gli ultimi 10 anni del vecchio secolo attraverso le trasmissioni cult (Beverly Hills 90210, Mai dire gol, Karaoke, ecc.), la musica, i protagonisti, i giochi, le mode e le tendenze. Insomma tutto ciò che ha reso indimenticabile quel decennio. L’operazione amarcord avrà un taglio divertente simile a “Meteore” .

Non si conosce l’esatto ruolo di Ivana Mrázová, che negli anni ’90 era una bambina, di sicuro si può dire che è attesa al varco: dimostrare che c’è tanta sostanza oltre le dirette su Instagram e al divano del GFVip. Ma i fan credono fermamente nelle sue qualità e pronosticano un successo. Proprio come l’“amore lontano” Luca Onestini. Il giovane bolognese è fiero della sua Ivana e ha voluto testimoniare la sua felicità anche via social: “Brava la nostra pipistrilla! Dal 17 gennaio tutti sintonizzati… dajeee #90Special”. Complimenti anche da Giulia De Lellis e Raffaello Tonon.