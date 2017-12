Mediaset nel 2018 punta all’Isola dei Famosi

Sarà un 2018 all'insegna dei reality per Canale 5. Sull'onda dei grandi numeri di ascolto che hanno caratterizzato la seconda edizione del Grande Fratello Vip, la principale rete di Cologno Monzese prepara la terza edizione targata Mediaset de L'isola dei famosi al via il prossimo 22 gennaio 2018.

E tira fuori dai cassetti del passato anche la versione del Grande Fratello dedicata alle perso- ne comuni. Il tutto dovrebbe avvenire entro la prossima stagione televisiva. Dunque si punta sul trash che ha già portato a Canale 5 ascolti al di sopra di ogni più rosea aspettativa con gli amorazzi sotto le lenzuola e negli armadi di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser e con le dinamiche sfascia- fidanzamenti da imbarazzante voyeurismo televisivo. Basti ricordare che la finale del reality in versione celebrity ha ottenuto 5.569.000 telespettatori con il 30.92% di share. Sollazzo per gli investitori pubblicitari che faranno la fila per inserire i loro prodotti nei futuri reality.

Adesso si sta componendo il cast definitivo de L'isola dei famosi. Inoltre, secondo le ultime indiscrezioni, si stanno cercando persone più o meno comuni in grado, una volta entrate nella casa di Cinecittà, di ridare linfa vitale al padre di tutti i reality, quel Grande Fratello che, iniziato nel 2000 come esperimento sociale da 16 milioni di telespettatori nell'ultima puntata, si è volgarizzato, devitalizzato, imputridito per l'intromissione di elementi grossolani e irrispettosi del pubblico, soprattutto dei minori e dei giovanissimi.

L'ultima edizione, la quattordicesima, andata in onda da settembre a dicembre del 2015, è caduta nel più competo oblio. E nessuno si ricorda neppure della vincitrice, Federica Lepanto. Adesso l'intenzione è riprendere in mano il vecchio giocattolino, ripararlo cercando di inserirvi pezzi nuovi che possano dar- gli originalità e conferire una nuova linfa vitale al progetto. Insomma si vuol tentare un "restauro conservativo" con una buona dose di modernizzazione.

Certo, non sarà facile, visti anche gli ascolti deludenti. Solo la finale conquistò il 22% di share con quattro milioni di telespettatori. L'esordio aveva registrato il 19% di share sceso, nel corso delle settimane anche al 17%. Per quanto riguarda la nuova padrona di casa del reality, nessuna ufficialità da parte di Cana- le 5. Si rincorrono solo nomi, anche improbabili, tra i quali quello di Belen Rodriguez.

Intanto, a livello immediato, si pensa alla terza edizione targata Mediaset de L'isola dei famosi alla cui conduzione è stata confermata Alessia Marcuzzi. Ancora nessuna ufficialità da parte Mediaset sul cast. Ma il totonomi impazza. Innanzitutto si dà per certa la trasformazione in naufrago di Francesco Monte, ex fidanzato di Cecilia Rodriguez.

Incerta, invece, è la presenza di una «figlia d'oro» made in Italy: si tratta di Elettra Miura Lamborghini che, i rumours della vigilia vorrebbero nel cast. La super miliardaria, non nuova a reality avendo partecipato anche al GF vip spagnolo, potrebbe costituire una carta vincente. Si parla anche della superdotata Francesca Cipriani, di Brigitte Nielsen, di Nadia Rinaldi e di Bianca Atzei uno dei nomi più attendibili. Con le valigie pronte dovrebbe essere anche Corrado Tedeschi. Per ora l'unica certezza è l'inviato in Honduras: Stefano de Martino. L'ex consorte di Belen Rodriguez farà da trait d'union fra i naufraghi e lo studio nel corso dei collegamenti e delle prove a cui i partecipanti saranno sottoposti.