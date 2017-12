Il popolo mariano esulta: “Pe tte, pe tte” è tornato. Mariano Catanzaro è finalmente il nuovo tronista di "Uomini e Donne" (Trono Classico). Comincerà a conoscere le sue corteggiatrici a gennaio: mettetevi comodi e preparate i pop corn. Bisogna dire che Maria De Filippi è stata prodiga di regali verso l’affezionato pubblico: prima il regalo di Natale con tre esilaranti puntate di Trono Over e ora questo lussuoso regalo di Capodanno. "Lussuoso" perché Mariano è garanzia di trash stellare almeno quanto il Malgioglio del Grande Fratello Vip.

La decisione era nell’aria da un po’, ma al momento di scegliere il nuovo tronista arrivava un bellissimo che gli strappava la poltrona giallorossa. Adesso ce l’ha fatta! Complici anche questi mesi in cui le volpi argentate del Trono Over hanno dato una pista ai pulcini in cerca più di gloria che di amore. Scommettiamo che Mariano Catanzaro risolleverà il Trono Classico cristallizzato nella bellezza fisica riprodotta con lo stampino dei suoi tronisti e corteggiatori/corteggiatrici?

Gli amanti di “Uomini e Donne” conoscono bene Mariano Catanzaro e il suo modo di fare espansivo e folkloristico corredato da espansivo intercalare napoletano. Scanzonato più che spontaneo, in verità. Il ragazzo, 24 anni, di Napoli, è stato corteggiatore per ben due volte. La prima con Valentina Dallari che non riusciva a trattenere una bonaria risata davanti al suo ripetuto grido d’amore: “O’ vo’ capì?! So qui pe tte, pe tte” e la seconda con Desiree Popper. La brasiliana era molto divertita da Mariano, ma nulla più. Nessuna delle due lo ha scelto. Mariano, sopracciglia tatuate, sguardo da bel tenebroso, sorriso da sciupa femmine, si è dato alla fiction. Magari non il top dello chic, ma pur sempre lavoro. Ha recitato nella terza stagione di “The Lady”, la serie ideata da Lory Del Santo per il web. E più di recente è stato vittima dello scherzo de “Le Iene” sulla procedura per lo sbiancamento anale.

Ma nei “penZieri” di Mariano c’era sempre la ricerca dell’anima gemella e così ha deciso di riprovarci, però da un’altra postazione. Magari sarà più fortunato. E se il buongiorno si vede dal mattino, il suo percorso promette dosi di trash da flebo. Il video di presentazione su Wittytv.it, infatti, è molto diverso da quelli impomatati dei suoi predecessori: 3’ di ironia e autoironia. Da metà gennaio scopriremo se sarà la volta buona per il bel Catanzaro, se è arrivato il momento del riscatto e soprattutto se da qualche parte esiste una “Mariano in gonnella”.