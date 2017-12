Maneskin, un altro record: disco di platino alla band rivelazione

Un Natale così non se lo erano nemmeno sognato i Mǻneskin. La band rivelazione di “X Factor 11”, dopo aver registrato il sold out delle prime date del tour, da Palermo a Roma, da Napoli a Milano (hanno dovuto aggiungerne altre), festeggia un altro record. Il brano “Chosen” è stato certificato da FIMI come singolo di Platino ed è il secondo più venduto alle spalle di “Perfect” di Ed Sheeran e “La musica non c’è” di Coez. Un traguardo importantissimo per il giovane gruppo.

Ovviamente sul profilo ufficiale Instagram, la fondatrice della band, Victoria, ha ringraziato con la grinta che la contraddistingue: 10’’ di video con la chitarra di Thomas Raggi e una scatenata Queen Victoria De Angelis. Un inno alla potenza della musica la foto scelta dal frontman Damiano David (@ykaaar), il 19enne dagli occhi bistrati di nero che piace alle coetanee ma anche alle over 40, per celebrare il Platino.

Tra gli oltre 50.000 like ha ottenuto quelli del mentore e direttore artistico di X Factor Luca Tommassini e di Andrea Damante, il fidanzato di Giulia De Lellis, ex Grande Fratello Vip. I post hanno ricevuto centinaia di commenti: congratulazioni, felicitazioni e molti ancora in cerca degli ultimi biglietti per il tour che partirà a febbraio. C’è anche chi si chiede come possa aver vinto Lorenzo Licitra giudicando in base alle visualizzazioni su YouTube: un milione per Licitra e tre per il gruppo di “Chosen”. Ma questa è un’altra storia ed è ora di guardare avanti.

Prorompenti, spacca cliché, teatrali e talentuosi: i Mǻneskin hanno quel “quid” in più in grado di catturare un pubblico trasversale e di ogni età. Sul profilo Instagram (@maneskinofficial), Ethan Torchio ovvero la batteria d’oro ha scritto: “Sono settimane molto intense e ci stiamo preparando al meglio per affrontare i prossimi mesi… Abbiamo un sacco di news in serbo, quindi tenete il coattizer a manetta che ne vedrete delle belle”. Il 26 dicembre è stato Cobbra cioè Thomas Raggi (chitarra) a tenere alta l’attenzione: “In questi giorni sto abbozzando nuove melodie e riff… siamo super gasati per il tour non riusciamo a pensare ad altro, ci vediamo a febbraio… tutti insieme alzeremo il volume”. Ieri ci ha pensato Damiano David: “Pronti per il tour, vi daremo l’anima”. Ora sono attesi da un compito gravoso: non deludere le aspettative.