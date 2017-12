Beppe Vessicchio come Al Bano: "Escluso da Sanremo"

Beppe Vessicchio, il direttore d’orchestra più amato dal pubblico nazionalpopolare, potrebbe concedere il bis: niente Sanremo 2018. Se le indiscrezioni fossero confermate, sarebbe la seconda volta consecutiva che il barbuto e simpatico maestro non partecipa alla kermesse canora.

Secondo quanto riportato dal settimanale "Spy" Vessicchio, intervistato dal giornalista Giulio Pasqui, ha dichiarato: “Nessuno degli artisti in gara mi ha contattato. Avevo presentato alcuni cantanti, ma non sono rientrati nella rosa finale. Non sono io a non volere andare al Festival”. E poi l’affondo: “Se non dovessi andare mi negherò a tutto e tutti, non voglio stare al centro dell’attenzione”.

Il riferimento è a quanto successe l’anno scorso. L’improvviso forfait scatenò un vero e proprio caso sui social che avevano imparato ad apprezzare la pacatezza e l’eleganza del maestro napoletano anche grazie alla dissacrante ironia di Luciana Littizzetto. A sorpresa, il direttore d’orchestra divenne una vera e propria star di Twitter con tanto di hashtag dedicato (#uscitevessicchio) che entrò in tendenza durante le serate del Festival di Sanremo.

Partì perfino una petizione sul sito Change.org: “Dopo aver appreso la notizia che il maestro Beppe Vessicchio non dirigerà l'orchestra per nessuna canzone in gara, chiediamo a Carlo Conti di invitarlo in una delle 5 serate come ospite in onore della musica che lui ha sempre amato. Beppe senza di te Sanremo non è lo stesso”. Il presentatore gli trovò poi una poltroncina in prima fila come ospite d’onore in una delle cinque serate. Un anno fa, l’esclusione fu dovuta a un contenzioso con la Rai (in particolare Raicom) rea di non avergli pagato per anni i diritti di una sigla. La vicenda potrebbe non essersi ancora conclusa come lascia intuire la frase: “Non sono io a non voler andare al Festival”. Vessicchio andrebbe ad allungare la lista degli esclusi d'eccellenza: Al Bano e Loredana Bertè, Morgan e Gatto Pancieri.

Dunque, sul palco del teatro Ariston ci saranno Claudio Baglioni e Michelle Hunziker (il cui compenso sarà 400.000 euro, meno della prima volta), tanti ospiti ma non il Beppe nazionale.