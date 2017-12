Ivana Mrázová e Giulia De Lellis sono tra le rivelazioni del Grande Fratello Vip 2. Il modo di rapportarsi l’una e l’altra unito alla capacità di tirare fuori ed esaltare la parte migliore di se stesse è stato molto apprezzato dal pubblico. Giulia non è una presuntuosa arcigna e Ivana non è una delle tante modelle bellocce che cammina per le strade di Milano. Via le etichette e sfatati i pregiudizi, hanno raccontato la loro avventura al settimanale “Eva Tremila”.

Ivana Mrázová ha fatto saltare il bunker del GF Vip: terza tra lo scetticismo di chi non ha seguito giorno e notte il reality. “Quando sono uscita ho scoperto di essere stata la rivelazione dell’edizione, non mi aspettavo tanto affetto, ci ho messo un po’ di settimane a farmi conoscere, ma alla fine sono uscita fuori così come sono, senza maschere. Le mie paure all’inizio? Di non andare d’accordo con i coinquilini, temevo di trovare energia negativa ma non è stato così…”. Sul percorso nella Casa: “Un’esperienza bellissima, lunghissima e fortissima (…) e la cosa che mi ha reso più felice è stata di averla condivisa con Giulia fino alla fine. Il giorno che ci siamo incontrate a Tristopoli ho scoperto la sua personalità e la meravigliosa ragazza che è. Per adesso ci vediamo poco, ma ci sentiamo tutti i giorni al telefono”. E Luca? “Una bella amicizia, tutti ci chiedono se siamo fidanzati ma non è così, viviamo giorno per giorno. La storia con Alessandro è finita, era una frequentazione di 5 mesi. Nella Casa non sentivo ciò che avrei dovuto sentire. Gliel’ho detto faccia a faccia”.

Ivana si è comportata in modo opposto a Cecilia che ha lasciato il fidanzato di 4 anni in diretta tv: “Non giudico le sue scelte, ognuno fa quello che sente giusto per sé. So che da fuori sembrava che Ignazio ci provasse però non si è mai dichiarato, mi corteggiava ridendo e scherzando”. In Casa ha sentito la mancanza della libertà, della famiglia e di..un bagno tutto suo. “Quando ripenserò al GF Vip lo ricorderò con il sorriso, non cambierei nulla di quello che ho fatto però non rifarei l’esperienza. La Casa non mi ha cambiato, sono più equilibrata e ho imparato ad accettare le persone come sono senza giudicare” conclude Ivana felice anche per la vittoria di Daniele Bossari.

Giulia De Lellis, 21 anni, piccola, mora e peperina, è arrivata quarta al Grande Fratello Vip, sebbene le premesse fossero quelle di una vittoria annunciata. All’intervistatrice, Sonia Russo, dichiara: “Non sono rimasta delusa perché la mia vittoria è stata far capire alle persone chi sono realmente. Mi dispiace che in alcune occasioni le mie parole siano state fraintese. Ho imparato la potenza delle parole e in questo senso il GF Vip mi ha migliorato, starò più attenta a pesare ciò che dirò. Le critiche? Fanno riflettere. Alcune hanno un peso, altre mi scivolano addosso. Faccio tesoro di quelle costruttive”.

La De Lellis non è offesa nemmeno per l’ironia social sulle sue lacune scolastiche: “No, sono consapevole di avere delle pecche, ho scelto di diplomarmi all’Istituto d’Arte e seguo la strada della moda, per il resto a 21 anni si può sempre rimediare”. Sul percorso al GF Vip ribadisce di aver incontrato persone speciali, di aver legato moltissimo con il gruppo dei giovani, Cecilia e Ignazio compresi (“li vedo belli, felici e sereni insieme”), mentre su Ivana dice: “Apprezzo la sua delicatezza, la sua trasparenza e il suo saper ascoltare. Al GF ho scoperto una forza e indipendenza che non sapevo di avere, ma resto sempre molto attaccata alla famiglia”.

Non può mancare un riferimento al fidanzato Andrea Damante, conquistato a "Uomini e Donne": “Mi è mancato moltissimo, ma la lontananza ha rafforzato il nostro sentimento, forse stiamo vivendo il momento più bello in assoluto della nostra storia. Se ci sposeremo? Sicuramente, per ora non ho ricevuto alcuna proposta, si vedrà!”. E sul fronte lavorativo: “Mi godo quello che verrà, ho tanti sogni professionali”.