Luca Tommassini "sfida" Amici. E Maria De Filippi ci spera

Un botta e risposta sui social fa sognare i fan del programma “Amici”, un po' meno quelli di Luca Tommassini, coreografo e regista di fama internazionale. Il direttore artistico di X Factor nonché ballerino per anni al fianco di pop star mondiali, quali Madonna e Michael Jackson, sarebbe pronto a fare il suo ingresso trionfante alla corte di Maria De Filippi.

Tutto parte da una fotografia pubblicata da Tommassini sul suo profilo Instagram. Fa l’occhiolino e indossa una felpa rossa con la scritta “sfida” come quelle in dotazione agli alunni del talent show mariano. Lo scatto è accompagnato dalla didascalia: “Maria che dici? @amiciufficiale”.

Nel giro di poche ore l’account di Amici ha ritwittato l’immagine affiancandogli una foto di Maria De Filippi e la scritta: “Ti sta molto bene la felpa e sarebbe una gran bella sfida” MDF. Solo un gioco o un’incoronazione? Qualcosa bolle in pentola perché da quest’anno il serale di Amici torna in diretta (per risollevare gli ascolti non entusiasmanti dell’edizione precedente) senza i magnifici quadri danzanti del coreografo Giuliano Peparini. Probabile quindi che la De Filippi sia corsa ai ripari e abbia seminato un indizio per solleticare la fantasia dei fan di Amici. Dopo Mara Maionchi, Giusy Ferreri e Morgan, un altro fattore X passerebbe al serale del talent. Tuttavia, il possibile arrivo del talentuoso e istrionico Luca Tommassini ha spaccato i suoi fan: equamente divisi tra favorevoli e contrari. Vedremo.