Bacio appassionato, è colpo di fulmine al Trono over. E la De Filippi si agita

"Uomini e Donne Trono over" conclude l’annata televisiva con una puntata epica: colpo di fulmine tra Carmine e Anna, Gemma come Rose di "Titanic" e il ritorno dell’innamoratissimo Franceschino. Maria De Filippi fa centro un’altra volta.



Amore a prima (s)vista

Si parte dal lupo di mare Vincenzo e dalla bionda Ines. Lui non la vuole, la vorrebbe Carmine ma stavolta è lei a fare la preziosa e negarsi. La De Filippi prova ad accoppiarli però Carmine ha un udito intermittente come le frecce delle auto e dà risposte a caso. Per una signora che non desidera conoscerlo, eccone una che ha chiamato di proposito: Anna. È gioviale, cucina molto bene e ha pianto quando lui è stato rifiutato da un’altra dama. Così ha deciso di buttarsi. “Io avevo 16 anni quando ci siamo scappati con mia moglie, ci siamo scappati e poi avuto figli” rivela Carmine ad Anna che ha un trascorso simile. Scocca la scintilla. Ballano e il vispo napoletano schiocca subito un bacio a stampo sulla bocca di Anna. La De Filippi: “Ma già l’hai baciata? È presto”. “Sii, mi piace, è una brava donna, già l’ho capita! Non sono un bambino. Ce posso dare l’indirizzo mio e il telefono mio?”. E Anna: “Sono contenta di questi baci, per me va bene”. Lui vuole uscire subito e portarla a casa, ma la De Filippi: “Calma, calma, è presto”.

Di fronte alle di lui insistenze: “E allora vai, esci e dalle questo numero”. Maria è basita: “Un minimo di scrupolo io me lo faccio, a casa hanno i figli, si conoscono da 5 minuti si baciano come promessi sposi. Carmine sembravi una ventosa”. “No sono bravo, le ho dato indirizzo preciso, adesso parlo co’ coso, l’accompagnatore mio”. Ci si mette anche Anna: “Ha detto che sono la donna sua”. Carmine ripete: “Me la porto via”. “Ma cosa ti porti via??? Aspettiamo che arrivi la figlia Samanta, dove sono i familiari?” chiede una preoccupatissima Maria.



Toh! L’incanto di Franceschino che si incanta

“Questo è il mio albero di arance che porta i limoni ogni anno” è l’esordio di Franceschino (ex uomo del parterre) nell’RVM a lui dedicato. Bentornato! La lucidità mentale è intonsa, è quella di un tempo. Nel video parla della fidanzata e del loro grande amore, ricorda anche che quando è morta la moglie, lui: “sono venuto a Roma da Maria De Filippo”. Scorrono lacrime di gioia, in sottofondo Claudio Villa e nel riquadro piccolo inquadratura fissa su Gemma che piange. Francesco e la sua bella entrano in studio e, come in passato, servirebbe Olga Fernando per capire cosa biascica. La coppia, non senza qualche difficoltà, si scambia i regali: un bracciale e una collana con cuore. Queen Mary non resiste, scoppia a ridere e pungola Gemma: “Hai fatto il regalo di Natale a Giorgio?”.



L’ultimo bacio

La dama torinese fa la timidona: “Non ancora, se vuole…” e obbliga il gabbiano a ballare sulle note della canzone dei Volo “Grande amore”. La scena è pietosa, viene voglia di un blackout improvviso per salvaguardare le ultime briciole di dignità della Galgani e invece si assiste a Giorgio, che “proud” di se stesso, si liscia le penne mentre Gemma smemorata supplica, prega, si abbarbica al collo di Giorgio al pari di Rose sul pezzettino di legno durante il naufragio del Titanic. Alla fine gli strappa due baci sulle labbra. Termina il “cheek to cheek” e la De Filippi: “Gemma, io ti vedo, adesso però bisogna ragionare, diciamoci la verità ho visto un uomo in imbarazzo”. Lei: “È vero lo confermo. Perché? Perché mi sono proposta e lui mi ha detto che sono coraggiosa”. Queen Mary vuole fare l’opera buona di Natale: “Sì però se un uomo ricambia non dice solo sei coraggiosa, dice altro. Ti vedo sognante, ma questo ballo è un sogno infranto”. “L’avevo capito”. Come spiega la vita Maria nessuno mai.

La conduttrice conosce i suoi polli e sa che la signora non è affatto persuasa: “Gemma, l’amore non deve essere unilaterale, lui non sembrerebbe disposto a cambiare idea”. E la Galgani: “Il motivo per cui non cambia idea non lo so, ma non è quello che ha detto. Una donna certe cose le sente”. “Però, cerca di capire, lui si trattiene perché se non lo facesse andrebbe incontro a un disastro” replica la De Filippi. Giorgio, che finora ha guardato compiaciuto la sua immagine riflessa nell’occhio nero della telecamera, prende la parola: “Vedi Gemma, alla nostra ultima cena uno con meno scrupoli di me avrebbe proseguito la serata in altro modo anche se io non ne avevo alcuna intenzione. Ma se uno è un uomo deve sapere quando fermarsi. In trasmissione si scherza, fuori no. A oltre 60 anni devi saper controllare certe sensazioni, come ha detto Maria”. E la dama: “Non ci penso proprio, mi sono riproposta a te perché ho sentito certe cose”. La voce è quella di chi ha un nodo in gola, Tina scherza e la De Filippi: “Parla così perché si fa pena da sola”. La stagione del trash 2017 by “Uomini e donne trono over” si conclude con un valzer di Franceschino, il Tony Manero del Salento. La puntata resterà negli Annali della tv, non certo in quelli di Tacito.