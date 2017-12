Diciannove artisti per Art of Africa

L'arte utile e diversa a servizio del sociale. Si è svolta ieri a Roma, nello Spazio Porta Mazzini la mostra collettiva "Art For Africa", progetto didattico e ricreativo nato dall'esperienza in Kenya dell'artista Fabio Ferrone Viola con i bambini della casa di accoglienza Anidan, nell'arcipelago di Lamu. L'iniziativa nasce per sensibilizzare e raccogliere i fondi necessari per le attività della Onlus.

"Il mio obiettivo è avvicinare questi bambini all'arte - spiega Ferrone Viola - dando loro fiducia e sicurezza nelle proprie capacità espressive, creative e manuali. Da qui è nata l'idea di una Christmas Charity in occasione delle festività natalizie per sostenere Anidan, che da sempre si batte per migliorare le condizioni di vita di questa popolazione". Curatrice dell'evento è Paola Valori, per la quale: "Il ruolo dell’artista può e deve essere un anello di congiunzione per dar voce e testimonianza del proprio tempo". La mostra è stata accompagnata da un'asta battuta da Marco Pietrangeli, grazie all’adesione di diciannove artisti affermati, che hanno donato le loro opere a sostegno del progetto: Sergio Angeli, Emma Anticoli Borza, Marco Bettini, Biagio Castilletti, Daniele Clementucci, Alessio Deli, Corrado Delfini, Fabio Ferrone Viola, Luigi Folliero, Irem Incedayi, Francesca Leone, Fabio Mariani, Daniele Meli, Riccardo Natili, Cristiana Pedersoli, Anna Proietti, Angelica Romeo, Andrea Sampaolo, Maurizio Savini, Yolanda Zerboni. Il ricavato dell'asta ha superato i 10.000 euro.