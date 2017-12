"Mio figlio è malato", il post pubblicato da Elena Santarelli fa il giro del web. E lei s'infuria

Una battaglia che "faremo tutti assieme e, sicuro, la vinceremo". Elena Santarelli affida ai social il racconto del dramma che sta vivendo con il marito, l'ex calciatore Bernardo Corradi: la malattia del figlio di 8 anni. La showgirl pubblica il post sul suo profilo Instagram e in poche ore la notizia fa il giro del web. Ma dopo il giorno dello sfogo, arriva quello della rabbia. Secondo la Santarelli, infatti, i siti di informazione le avrebbero mancato di rispetto scrivendo che il figlio è "gravemente malato". Così la showgirl si sfoga ancora sui social network ed esprime tutta la sua indignazione.

"Non ho le parole per descrivervi,io non sono entrata nel particolare del nostro problema" scrive la Santarelli. "Come altre migliaia di famiglie abbiamo un problema da risolvere e lo risolveremo, mio figlio è bello forte e solare come sempre e noi genitori siamo i primi a guardarlo come un bimbo normale, non lo guardiamo con gli occhi del malato, quindi se potete cercate di portare rispetto a 360 gradi ed utilizzate parole appropriate, grazie".