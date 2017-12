Cecilia Capriotti, Alessia Mancini e Corrado Tedeschi: ecco altri tre naufraghi dell'Isola dei Famosi

Cecilia Capriotti, Alessia Mancini e Corrado Tedeschi sono alcuni dei nomi svelati dal settimanale “Chi” sicuri di andare a rinverdire la loro popolarità all’Isola dei Famosi condotta da Alessia Marcuzzi.

In particolare, Cecilia Capriotti, 41 anni, doveva piaggiarsi in Honduras già due anni fa, ma dopo la firma del contratto e le visite mediche di rito scoprì di essere incinta del compagno Gianluca Mobilia. Nell’ottobre 2016 è nata Maria Isabelle e ora la showgirl marchigiana è pronta alla nuova avventura. Al settimanale “Nuovo”, l’ex concorrente di Ballando con le stelle, ammette che soffrirà la lontananza dalla piccola: “Non mi sono mai staccata da lei, nemmeno per un giorno però si tratta di lavoro e lo hanno fatto tante altre mamme. La bambina rimarrà con il padre e mia madre. All’Isola porterò un ciondolo con la foto mia e di Isabella da una parte e dall’altra quella della mia famiglia con il mio papà che non c’è più”.

Sentimenti a parte, l’attrice ammette: “Mostrarmi per quello che sono non mi fa paura e non temo giudizi. Poi, dopo la gravidanza, è un modo per poter rientrare nel mondo dello spettacolo e rimettermi in gioco. Finora mi hanno vista come una bomba sexy, ma io sono una donna anche molto ironica”.

La Capriotti rivela a “Nuovo” che il quasi marito è innamorato della loro figlia e che non sono affatto in crisi: “Abbiamo discusso molto per un certo periodo, la cosa però ci ha unito molto. Il matrimonio? Vorrei andare a nozze quando lei sarà grande e potrà portarci gli anelli. Per le mie manie di grandezza non sarà un matrimonio semplicissimo da organizzare!”.