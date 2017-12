Tim torna per il secondo anno consecutivo al Festival di Sanremo 2018

Tim sarà il brand che accompagnerà il telespettatore durante il sessantottesimo Festival della Canzone Italiana che si svolgerà al Teatro Ariston dal 6 al 10 febbraio 2018, con la direzione artistica di Claudio Baglioni. L’innovazione tecnologica di TIM anche quest’anno incontrerà la tradizione del Festival di Sanremo con il premio TIMMUSIC - la piattaforma dedicata alla musica in streaming con milioni di brani musicali di tutti i generi a catalogo - che verrà assegnato alla canzone più ascoltata in streaming durante la settimana sanremese e con la TIM Data Room per l’analisi dei digital data insieme ai trend delle serate del Festival sul web.



Tim guida la rivoluzione digitale nel Paese, continuando ad investire in innovazione attraverso lo sviluppo di reti ultra broadband fissa e mobile, piattaforme, servizi di qualità fortemente personalizzati in base alle esigenze dei clienti. TIM è inoltre impegnata nel percorso di diffusione della cultura digitale anche nel tempo libero, proponendo offerte innovative, flessibili e sempre più convergenti che includono i migliori contenuti multimediali, film, serie TV, musica, videogame, notizie sportive e grandi eventi attraverso decoder, smart TV, web e App mobile.