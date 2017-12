Da Pomeriggio Cinque a Domenica Live, Barbara D'Urso caterpillar in tv. Ma confessa: mi manca un uomo

Barbara D’Urso, conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live, è la regina degli ascolti della rete ammiraglia di Mediaset. Il suo contenitore domenicale ha costretto Rai1 a ristrutturare in fretta e furia la Domenica In delle sorelle Parodi. L’attrice ha rilasciato un’intervista al settimanale “Oggi”: il lavoro va alla grande, ma le manca un uomo per cui impazzire. Ecco alcune risposte alle domande di Sabina Donadio.

Secondo la rivista è la donna dell’anno: “La fatica paga, l’impegno anche. Abbiamo individuato e capito cosa vuole il pubblico. Il mio lavoro è quello di una formichina perché la gente a casa non la freghi, la sua affezione te la conquisti giorno dopo giorno. Sento l’affetto delle persone, dalle milanesi snob, alle donne quando vado al mercato fino ai giovani, mi dicono cose meravigliose, mi adorano. A quanto pare sono trasversale”.

E gli uomini? “Vorrei innamorarmi perdutamente di un uomo che si innamori perdutamente di me, è la cosa che più mi manca, ma cosa devo fare se non succede? Sono una donna irrisolta. Non riesco a lasciarmi corteggiare un po’ da uno o da un altro. Ho dei valori, sono rigorosa, mi dico che giocare e basta sarebbe ridicolo”. I principi sono un’eredità materna: “Mi manca, la cercherò fino all’ultimo istante, finché avrò vita ne sentirò l’assenza”.

La D’Urso si descrive come un vulcano: 5 ore a notte di sonno, 7 giorni su 7 a lavoro e poi cene, beneficenza e lezioni di ballo. Da un po’ di anni anche una curva del successo che è in costante ascesa: “Lo vivo con consapevolezza, la scorsa estate in cui si è detto tutto su di me non ho mai replicato. Piersilvio Berlusconi che mi avrebbe detestata, Giletti che doveva prendere il mio posto, le sorelle Parodi che mi avrebbero stracciata. Io mi chiudo nel mio piccolo guscio e cerco di non dare fastidio a nessuno prendendo atto che ci sono persone che mio malgrado si sentono infastidite da me e dicono cose spregevoli senza alcun motivo. Ma so anche che il cielo guarda e sa che io sono lineare e corretta. Forse il grande successo di quest’anno arriva proprio per lenire torti e attacchi quotidiani gratuiti che non merito”. Sulla rivale Federica Panicucci: “Se mi detesta? Non lo so e se fosse non capisco perché. A me è simpatica e ritengo che sappia fare bene il suo lavoro”. Sui programmi futuri: “Non avrei fatto il Capodanno di Canale5 e non farei il Grande Fratello, però l’azienda vuole fare un prime time con me e stiamo studiando uno con un’idea nuova, vediamo. Intanto stiamo scrivendo “La dottoressa Gio” e questo è ufficiale. Poi il cinema, un cameo in un film della Disney”.