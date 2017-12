Sanremo fa rima con polemiche. Si sa. L'ultima in ordine di tempo coinvolge Loredana Bertè che ha postato su Facebook un messaggio col quale spiega i motivi che sarebbero alla base della sua esclusione dalla rosa dei big alla prossima edizione del Festival.

"Galeotta", insomma, sarebbe una canzone di Biagio Antonacci (anche se l'autore non è mai citato esplicitamente) alla quale la Bertè ha preferito un brano che rispecchiasse di più il suo mondo artistico. Non si è fatta attendere la replica della commissione sanremese: "la commissione, pur apprezzando il brano presentato da Loredana Berté, non lo ha ritenuto tale da poter entrare nella rosa dei venti Big in gara. E d’altronde, scelte ugualmente dolorose hanno riguardato all’incirca altri 120 artisti. Se con Loredana è stato fatto questo tentativo era proprio perché la commissione ci teneva alla sua presenza»