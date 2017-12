Cecilia demolisce Monte: "Il miglior sesso con Moser, è superdotato"

La coppia più discussa del Grande Fratello Vip, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, rilascia un’intervista doppia a “Le Iene” e infiamma il web. Bersaglio dei commenti e delle critiche è soprattutto l’argentina che ha demolito l’autostima di Francesco Monte per la seconda volta in tre mesi: “Ignazio è superdotato e a letto è meglio del mio ex”.

Misure, stelline e punto caramello

Piccola premessa: nessun scandalo. Mancanza di stile sì, mancanza di rispetto pure, mancanza di privacy ormai è assodato, ma nessun scandalo. Ieri è andata in onda l’intervista doppia de “Le Iene” a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Il taglio è dissacrante e il montaggio è fatto ad arte però l’ultima della nobilissima stirpe dei Rodriguez non è donna avara, soprattutto nel rivelare al pubblico i dettagli del suo amore “liVero”. Ha dato una grossa mano alla buona riuscita dell’ impudica intervista. Più di quanto fecero Federica Pellegrini e l’allora fidanzato Filippo Magnini o Totti e Ilary Blasi sottoposti al fuoco di fila di domande da “buco della serratura”.

“Cecilia quando hai capito che gliela avresti data?”, “Subito!”. E Nacho: “Non era tra le nostre prime priorità”. “Dentro la casa avete consumato?”. E Cecilia: “Sì”, “Non mi ricordo” afferma Moser, “Quanto è durato?”. “Pochi secondi” e il fidanzato: “Dopo 60 giorni di astinenza…”. La iena: “può succedere e dopo?”. “Diciamo che le prime volte è sempre durato poco” dice Chechu che ride ma è precisa. “Cosa non ti piace a letto?”. Lei: “Niente”, lui: “Stare sotto, Chechu è latina, è caliente, ci divertiamo molto”. Si scende nei particolari: “È il sesso migliore che avete fatto nella vostra vita?”. “Sì!”, “Cecilia quanto devono durare i preliminari?”. “Mah, solo il tempo necessario per arrivare al ‘punto caramello’ come diciamo noi”, “Avete usato sex toys?”, “È superdotato, non c’è bisogno, in futuro magari chissà” afferma Cecilia, “E il lato B?”. “Ci sta pure” dice l’argentina con un involontario doppio senso, Moserino si contiene: “Perché no?”. Andiamo oltre: “Cosa ti piace di lui?”. “Il pisello!” scherza ma non troppo. A casa avrà fatto i conti con Belen che al Maurizio Costanzo Show le disse: “Ogni volta che parli fai danni”. Ignazio Moser si ferma a un banale: “Gli occhi”.

“I posti strani dove l’avete fatto?”. Nacho si lascia andare: “In tutti i letti dove siamo stati e in un camerino di Mediaset”. E Ssesilia: “Vi ha raccontato pure questo? Che bastardo! Non va Vene!”. Escluso Pomeriggio5, restano quelli di Mattino5, Verissimo e Maurizio Costanzo Show: vedremo la soave Federica Panicucci o la tenera Toffanin con il Lysoform in mano?

#cachorritobonitomio @ignaziomoser Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: Dic 14, 2017 at 3:20 PST

Mini Monte

L’abile iena propone il periglioso paragone: “Cecilia, a letto meglio quello di prima o Nacho?”, “Meglio quello di adesso”, “Chi è più dotato?”, “Ignazio”. Mentre schizza alle stelle la voglia di vedere Monte in costumino all’Isola dei Famosi, ci assale un dubbio: siamo sicuri che Chechu non nasconda sotto la biancheria del cassetto un’agendina con le stelline?

“Dopo aver scaricato Francesco Monte davanti a tutt’Italia lo hai rivisto?”, “Sì ci siamo chiariti e salutati”, “Non hai paura che Belen ti porti via Nacho?”. “Nooo, l’ammazzo se lo fa”. “Ignazio, a tuo padre piace Cecilia?”. “Sì, tanto” e finalmente le domande importanti: “Siete innamorati? Durerà? Vi volete sposare? Figli?”. Entrambi rispondono: “Sì, speriamo che duri per sempre e vogliamo tanti figli”. “Ok allora vediamo quanto sapete uno dell’altro: piatto preferito di Nacho”. “Gli piace tutto”. “Polenta e spezzatino, tipico trentino” risponde il figlio di Moser e “piatto preferito di Chechu?”: “Boh”. “Ecco non sapete niente l’uno dell’altro” replica la iena, “ma dai queste sono puttanate” conclude Ignazio. Al quesito sul successo, Ssesilia risponde di viverlo con ansia (figuriamoci se non fosse ansiosa cosa avremmo saputo), mentre Ignazio appare più consapevole: quando si spegneranno le luci tornerà alla vita di tutti i giorni e si godrà il suo amore.

Pochi minuti dopo i social sono invasi da commenti di ogni genere: ironici, maschilisti, disgustati, encomiastici, censori. “Anni e anni di lotta per l’emancipazione femminile buttati via da Cecilia Rodriguez”. “E poi dice perché le danno della z***a”; “sono le interviste che fanno Le Iene, vi accanite su questi due ragazzi e li mettete al linciaggio, non è corretto”; “siete invidiosi e gli date solo popolarità”; “la cosa meno chic e più cattiva in assoluto è il confronto con il suo ex”. Su una cosa convergono tutti: Cecilia è senza vergogna (in positivo e negativo) e Moser al suo confronto è un frate francescano.

In particolare, donne e uomini, ragazze e ragazzi, non hanno apprezzato il paragone di Cecilia su misure genitali e performance sessuali di Ignazio e Francesco Monte. L’argentina ha voluto rispondere in maniera spontanea risultando dozzinale, inelegante e soprattutto priva di gusto e sensibilità. La controprova è in Moser che risponde alle provocazioni senza inibizioni ma in modo controllato. Come buttare quattro anni di storia giù per lo scarico e distruggere un ragazzo che “mi hai salvato la vita”. Dal manuale di Cecilia Rodriguez.