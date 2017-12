Se l'erano date di santa ragione sui social e in televisione. Asia Argento e Vladimir Luxuria si erano perfino incontrate negli studi televisivi di "Carta Bianca", programma di Raitre condotto da Bianca Berlinguer. E anche lì si erano scontrate sul caso Weinstein. Dopo la denuncia delle molestie sessuali subìte da Asia Argento, Luxuria aveva risposto dicendo che "quando una prima acconsente e poi si pente fa male alle donne. Non eri in una villa isolata, stavi in un albergo, te ne potevi andare". Adesso, però, arrivano le scuse ufficiali con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook.

"Ho esagerato e non ho dimostrato compassione e solidarietà - ha scritto Vladimir Luxuria sul social network - Mi sono rivista nella puntata e mi sono fatta schifo da sola nel riconoscermi".