Antonello Venditti "sbaglia" l'inno della Roma

La canta da decenni. Però a volte, chissà, l'emozione gioca brutti scherzi. E allora ecco che Antonello Venditti alla festa di Natale della Roma inverte i versi dell'inno giallorosso scritto da lui stesso e canta "Rossa come il sole, gialla come il cuore mio".

La scena è ripresa col cellulare da Max Giusti che lì per lì dice: "la sapemo mejo noi...". E poi posta tutto sul suo profilo Facebook. Qualche ora dopo, però, con un altro post su Facebook il comico romano si sente in dovere di precisare che "Antonello non si discute".