Uomini e donne, trono over con giallo su Giorgio e Anna. E adesso rischia Gemma

A Uomini e Donne è in corso il “giallo” Anna Tedesco-Giorgio Manetti. Sono solo amici? C’è qualcosa di più? Lui è innamorato di lei senza essere corrisposto o come sostiene Gianni Sperti è il contrario? Di certo si sa che la dama bionda ha lasciato il dating-show di Maria De Filippi e poi ha avuto un nuovo faccia a faccia con il cavaliere fiorentino. Nell’attesa di vedere “the last confronto”, Anna ha scritto un lungo post su Facebook.

Epilogo

La querelle tra Anna e Giorgio amanti o amici è esplosa per bocca di Angelo, ex corteggiatore della signora di Gubbio. Si è detto convinto che lei non avrà mai una relazione stabile e uscirà dal programma perché è innamorata di Giorgio. Entrambi hanno negato: Anna fino a farsi scoppiare le vene del collo e Giorgio fino a scalfirsi un’unghia della mano, praticamente zero. Essendo un gabbiano vola alto sulle miserie umane però dissemina la Terra di dubbi e sottintesi. Maria De Filippi ha il radar acceso, non ne può più di chiudere un occhio e pure l’altro e soprattutto ha bisogno di creare nuove dinamiche. Così incalza Anna: “Che fai? Chiudi l’amicizia o vai avanti?” e stringe all’angolo Giorgio (anche se con l’uomo risulta molto più indulgente rispetto alla dama): “Davanti alla domanda del confessore: Anna è innamorata di te o no, cosa diresti?”, ma quello è resiliente. Un muro di gomma. Né sì, né no, né bianco, né nero, lo vuole un vestito? E lui se lo cuce su misura, tagliuzzando per stradine strette e tortuose, lasciando indietro la sua amica Anna, lasciando che i forconi inseguano lei e non lui. Amico o amante, a questo punto, che importa?

Gianni Sperti ha il porto d’armi per la verifica dei cellulari e ha scoperto che i due non si sono sentiti e visti sei volte in due anni (così narravano) bensì ogni giorno, a tutte le ore del giorno con messaggi in cui dileggiavano i presenti in studio: “Sì puoi chiamarmi basta che non mi parli della mummia” scrive Anna. La mummia sarebbe Gemma, l’altro vertice del triangolo. “Preparati che devi vedere Guido”, oppure “ti posso chiamare? Sei libera?” scrive Giorgio. Il damerino di Firenze si è infuriato con Anna per aver dato libero accesso al cellulare: “Mi stupisco di te, cosa fai, il telefono è una cosa privatissima” le ha detto l’ultima volta in trasmissione. E certo, Giorgio piuttosto che mostrarlo lo ingoierebbe intero. La prossima settimana avremo il piacere di leggere l’epilogo di questo appassionante “Sacrificio d’amore”. Nell’attesa, si può anticipare che Anna Tedesco ha lasciato il programma però ha chiesto e ottenuto un ultimo chiarimento con Giorgio rimasto imbullonato alle sue convinzioni (“non devo spiegazioni, il sentimento di amicizia è pulito”) e alla sedia.

Facebook, pensieri e parole

Due giorni fa, la bionda di Gubbio ha seguito le orme di Graziella Montanari affidando pensieri e frecciatine a un post su Facebook (come riporta @gossiptvofficial) successivamente rimosso: “Amo sentire la vita, capirla. Amo vivere in profondità, detesto i personaggi aridi e superficiali (…). Non sarà una condanna bensì una ricchezza. Un cuore ricco è un dono. Sentirò tutto intensamente. Anche il dolore, ma lo attraverserò, lo sosterrò e imparerò. Terrò a distanza chi non mi somiglia, prenderò per mano chi parla la mia stessa lingua, proseguirò il mio viaggio schivando gli illusionisti del cuore. Sono stata ingannata, ferita, umiliata senza accorgermi di chi avevo di fronte (…) imparerò a scegliere chi mi merita davvero. “sii sempre ciò che sei magari con il rischio di non piacere a tutti, ma con la meravigliosa certezza di piacere a te stesso”. Buona giornata amici e scusate la mia assenza”. Il bersaglio pare proprio essere Giorgio sebbene non sia mai nominato e l’eliminazione del post farebbe ipotizzare una pace a telecamere spente. Dopo Graziella (che su quel mare inquinato che è diventato Facebook continua la crociata denigratoria contro l’ex Manfredo) e Anna, è toccato ad Annamaria ritirarsi dal trono over. La signora di Napoli avrebbe un’assidua frequentazione sentimentale con l’ex corteggiatore Raffaele fuori dallo studio. La prossima sarà Gemma Galgani? La De Filippi ha mandato in onda un audio: “Giorgio un ultimo bacio e poi posso pure morire”. L’età è davvero un numero.