Nadia Toffa saluta i fan su Facebook e racconta il malore a Le Iene: "Quella mattina mi sentivo strana..."

"Carissimi tutti, mi sento il cuore esplodere per l’amore e l’affetto che mi avete dimostrato, mi sento avvolta in un abbraccio caldo mai provato prima. Sono stata letteralmente inondata dalla vostra energia positiva che contraccambio con ogni singolo respiro di questi giorni". Con queste parole Nadia Toffa ringrazia con un post su Facebook i suoi fan e quanti le sono stati vicino nei giorni successivi al malore che l'ha colpita a Trieste due settimane fa.

Intanto a "Le Iene Show", su Italia 1, racconta che quella mattina "mi sentivo strana e Davide Parenti al telefono mi ha detto che ero molto rallentata. Io sinceramente non ricordo benissimo...In effetti era una cosa strana, mi sono detta mi sdraio, invece non l’ho fatto. Quindi scendo, mi ricordo benissimo la hall dell’hotel. Ho chiesto di pagare e il taxi per andare in stazione. A un certo punto sono caduta. L’ultima frase che mi ricordo era quella della ragazza della reception che mi ha detto: vuoi che ti dia una mano con le valigie che è arrivato il taxi? Poi sono caduta di faccia, ho ancora un livido ma sta migliorando".

La "Iena" dice di non ricordarsi "il malore ma mi ricordo l’ambulanza. Nella mia vita non l’avevo mai presa. All’inizio ho pensato fosse successo un incidente perché sentivo un’ambulanza, ma dopo un po' mi sono resa conto che forse sentivo la sirena un po' troppo vicina. Quindi ho realizzato e mi sono detta: Vuoi vedere che è la mia ambulanza? Ho ripreso conoscenza in ambulanza. Poi a un certo punto ho visto Max (autore storico delle Iene, ndr) ma erano passate ormai cinque ore, ho avuto un blackout. Lo vedo e gli dico: "Ma tu cosa ci fai a Trieste?". Ero lucida, ma non mi sono resa conto di ciò che stava accadendo, della gravità. Nessuno sapeva cosa avessi".

