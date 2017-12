Grande Fratello Vip, da Aida Yespica a Cecilia Rodriguez il cast di Temptation Island (Vip) è servito?

Il Grande Fratello Vip è stato uno tsunami di sentimenti, veri, finti o presunti tali. Cecilia Rodriguez e il fratello Jeremias, Giulia De Lellis, Ivana Mrázová, Luca Onestini, Daniele Bossari e Aida Yespica sono stati i protagonisti: coppie salde e coppie scoppiate, corna e fedeltà, amore e lacrime. E c’è già chi li sogna a Temptation Island Vip.

Il Sole(il) si è spento

Luca Onestini è stato il primo concorrente della Casa a rimanere impigliato nella rete dell’abbandono. La fidanzata, conosciuta a Uomini e Donne pochi mesi prima, lo ha scaricato a mo’ di sacco di patate per motivi abbastanza oscuri. Sembra fosse infuriata per alcuni messaggi tra il suo lui e Giulia, la corteggiatrice non scelta. Poi però si è scoperto che il perché aveva una nome e cognome: Marco Cartasegna, l’altro tronista. Onesto è andato in crisi, Ssesilia e Jeremias lo hanno accusato di aver messo in piedi un teatrino (“Ma vaf***o, è tutto falso, ma vaf***o” disse Cecilia dopo aver appreso della notizia, una rabbia inspiegabile in quel momento) e lui si è messo contro i Rodriguez ovvero i cocchi del GFVip. L’ingresso di Raffaello Tonon ha ribaltato il tavolo e alla roulette è uscito il numero 11, quello di Luca. Il giovane bolognese è esploso nel gradimento del pubblico e piano, piano si è avvicinato a Ivana Mrázová. Lui era single, lei no, si frequentava con l’imprenditore Alessandro Allevato. Luca si è fermato e ha aspettato di uscire dalla Casa. A oggi, i due sono sempre più amici, il feeling è intenso e profondo. Sul profilo Instagram ha postato una foto con Ivana e scritto: “il rispetto è la pazienza di conoscersi senza maschere e senza bruciare tappe…per ora è amicizia, domani chissà…”. Soleil, tra una vacanza e l’altra con Marco, continua a lanciare frecciatine: un like sotto il post di chi insulta Luca oppure una risposta non del tutto veritiera: “già il fatto che venga invitato nei programmi per parlare di me, è un successo”. La realtà dice che Soleil è un pallido e freddo sole di dicembre.

Capitana coraggiosa

Cecilia, pronunciato Ssesilia, Rodriguez ha varcato l’uscio della Casa del Grande Fratello Vip fidanzata con Francesco Monte. Quattro anni e progetti matrimoniali. Il primo mese era “Francesco di qui, Francesco di là, Francesco su e Francesco giù, ma come ha fatto a stare con quella Teresanna…”. Purtroppo non è tutto oro quel che luccica perché la piccola Rodriguez covava bramosa insoddisfazione sotto l’apparenza felice. Intanto Ignazio Moser, lo stellinatore con l’agendina per le ex fidanzate, faceva il vagheggino con Ivana e Aida ricevendo due di picche più che a briscola. In realtà, furbi loro, senza che nessuno se ne accorgesse, Ssesilia e Ignazio si studiavano, si guardavano con aria sognante da lontano e si coccolavano da vicino finché galeotta fu una bella lavata di piatti (imposta dal cupido GFVip). Si piacciono e non resistono: va bene il rispetto per chi è fuori ma vuoi mettere con la passione travolgente? Partita persa. Monte entra nella Casa fidanzato ed esce single ma libero di “insegui i tuoi sogni e non aspettarmi”. Ssesilia ha preso atto che il rapporto era logoro, pensava “fosse amore invece era un calesse”. Due giorni dopo, il 31 ottobre, il primo bacio con Ignazio. “Abbiamo limonato in ogni angolo della Casa, potevamo contenerci” ha ammesso Chechu, in realtà hanno fatto tutto: “Un bicchiere pieno d’acqua fa presto a svuotarsi” disse il figlio di Moser. Poi effusioni appiccicaticce, baci, frasi al miele, armadio e tenda rossa del Confessionale. Ignazio ha un mantra: “Sono entrato macho e sono uscito Nacho”. Hanno detto di essere innamorati però Cecilia non abbassa la guardia dimostrando in più occasioni di essere molto gelosa, almeno quanto Monte lo era di lei. Francesco Moser sembra aver superato la diffidenza iniziale, ha conosciuto Chechu e hanno brindato insieme. L’aspetta per la prossima vendemmia. E Francesco Monte? Ha concesso qualche intervista e lavora a pieno ritmo (cosa per cui è stato aspramente criticato, ma questa è un’altra storia). Porterà le sue pene all’Isola dei Famosi in partenza il 22 gennaio. In un’intervista al settimanale “Nuovo” ha rivelato: “Sto seguendo un preciso regime alimentare per riprendermi da un punto di vista psicofisico, ero debole e in preda a stati d’ansia”. Ha smentito di aver trovato un nuovo amore: la mora che lo accompagna durante le serate in discoteca è solo un’amica.

Il pipistrillu è volato via

Ivana, l’incantevole modella ceca, capace di conquistare uomini e donne con un sorriso, era fidanzata con Alessandro Allevato da 4-5 mesi quando ha messo piede nella Casa dalla porta rossa. Il compagno le ha inviato uno o due striscioni in tre mesi e non le ha mai fatto una sorpresa. Lei osservava e valutava in silenzio, al massimo concedeva: “Vedremo quando uscirò, ci frequentiamo, non lo so se mi aspetta”. La maledizione del GFVip2 ha colpito pure lei: addio Allevato “perché non ho sentito quello che dovevo sentire, non mi è mancato”. Benvenuto Luca? No. “Ci vuole un po’ di tempo, mi sono appena lasciata, con calma” ha risposto Ivana a Cecilia che la incitava a finire tra le braccia di Luca. Anche il bell’Alessandro, come ogni bravo ex, si è sfogato sul suo profilo Instagram: “Non abbiate mai paura di amare una persona con tutto voi stessi fino all’ultimo istante (…). Ve ne andrete sapendo di aver fatto il vostro e senza rimpianti. Purtroppo nella vita ciò che amiamo non sempre rispecchia ciò che viviamo…e per quanto possa far male non sporcate la vostra lealtà e purezza (…) a volte nella vita non potrete dare una spiegazione razionale alle cose…il destino vi volterà le spalle e vi bucherà lo stomaco lasciandovi un senso di vuoto e solitudine difficile da colmare…solo il tempo vi darà tutte le risposte e vi guarirà” e infine il colpo di grazia: “Grazie a tutti i miei veri amici e alle persone che mi hanno realmente voluto bene in questi mesi”. Parole dure ma corrette: non lo vedremo nei salotti di Cologno Monzese. Però visto che morto un Papa se ne fa un altro, l’avvento e l’ufficializzazione dei “Luvana” è attesa dai social più di Gesù Bambino.

Il torero

Aida Yespica è la protagonista del terzo triangolo, diventato poi un quadrilatero. Questa storia è la più divertente in assoluto. La showgirl venezuelana è fidanzata da pochi mesi con Geppy Lama, lui la segue e le invia messaggi aerei, lei però nutre perplessità e complice un bicchiere di vino di troppo bacia Jeremias Rodriguez dietro la tenda color rosso bordello del GFVip. Bacio, in verità, intravisto dalle telecamere e mai confermato. Geppy fa la sceneggiata napoletana: restituisce il bracciale con l’iniziale del nome, due giorni dopo si pente, Aida la prende male e si offende “ora devo stare sola e pensare a me stessa”, ma lui corre ad abbracciarla sul red carpet della finale. Una volta uscita, c’è stato solo il tempo di arrivare al casello per Bormio e tornare: ciao, ciao Geppy. Si sono spente le telecamere e si è spento il sentimento. Anche lei però ha preferito farlo a quattr’occhi e non davanti a milioni di telespettatori. E qui il colpo di scena. Il giorno della finale, Geppy era vestito da torero: era un messaggio subliminale. Verdiana, bionda ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha confessato che l’imprenditore napoletano ha tradito Aida. “Mi voleva vedere a tutti i costi, è venuto da me e abbiamo passato la notte insieme”. Corna e controcorna. Olé! Finita? No, aspettate un attimo. Il settimanale Spy ha scritto che Jeremias volteggia di nuovo intorno ad Aida. Poche sere fa, in un noto locale milanese, il fratellino di Belen avrebbe trascorso molto tempo con la modella tanto da essere richiamato all’ordine: “Jere, torna qui con noi”. Dove in quel noi era compresa anche Sara, la fidanzata.

Jeremy o Jenny

Neppure il il litigioso Jeremias Rodriguez è immune agli occhi a cuoricino. Frequentava Sara prima di fare l’esperienza del GFVip. Man mano che passavano i giorni però pativa la mancanza di sesso e di una donna (la Gialappa’s Band lo ha pizzicato più di una volta a esaltare la sua virtù notturna). Ci ha provato in tutti i modi con Aida: “Io non so mentire, è donna, mi piace, si vede quello che provo” ma quella non cedeva. Poi l’argentino è uscito ed è tornato fra le braccia di Sara che pure si era lagnata sui social per il comportamento del moroso. Ora questo nuovo “cheek to cheek”, non molto credibile visto che la venezuelana ha sempre dichiarato di provare solo amicizia verso Jere.

I Damellis

Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno seguito un altro copione. Sono giovani, belli e innamoratissimi. La loro cifra è la spontaneità, con lei meno costruita di lui. Non sono scoppiati, anzi. Una volta varcati i cancelli di Cinecittà Giulia ha rilasciato poche interviste e partecipato solo a Verissimo e Maurizio Costanzo Show. Ha preferito recuperare il tempo perduto con il dj veronese e continuare la sua attività sui social dove conta 2,1 milioni di followers. La giovane romana ha tormentato il cervello al pari delle unghie: mi fido, non mi fido e se mi fa le corna che le faccia bene perché “pure se torna in ginocchio lo schiaccio”. La De Lellis è maestra alla scuola della vita (quella regolare l’ha vista in foto): “Scusa Luca, forse mi faccio tante paranoie su Andrea, ma qui dentro ho visto più corna che allo zoo”. Si ritiene che Damante sia il figo della coppia, lei lo è di più. Caro Andrea: “Batti le mani, schiocca le dita, dalle l’anello e famola finita”.

Filippa and The Boss

Daniele Bossari è entrato fidanzato di lungo, lunghisimo corso. Sta con Filippa Lagerback da 17 anni, l’amore ha resistito alle tempeste come chi si aggrappa forte a un palo durante un uragano. La depressione li ha presi a picconate ma non li ha demoliti. La casa non è rasa al suolo e si può ricominciare e così Bossari, vincitore del Grande Fratello Vip, si sposerà. Ha infilato l’anello al dito della meravigliosa e saggia Filippa, ex filippina di Che Tempo Che Fa, durante la semifinale del reality show. A oggi stanno preparando le nozze. Stanno scegliendo la location e la data: entro maggio saranno marito e moglie.

Tante teste, tanti cuori, tanti ormoni. Ogni concorrente e rispettivo partner ha elaborato il “lutto” dell’addio in base alla propria personalità e indole. Quando si dice: il mondo è bello perché vario.