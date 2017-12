"Ero convinto che Alessandro avrebbe detto: 'Vincono X Factor i Maneskin'. Quando ho sentito il mio nome non ci credevo e forse non ci credo ancora". Il giorno dopo aver calcato il palco del Forum nell'undicesima stagione di X Factor il vincitore Lorenzo Licitra è ancora incredulo, ma ha anche la freddezza, pur se velata di emozione, di capire qual è stata la chiave di volta della sua finale. "Quel palco ti dà due sole possibilità: ti mangia o devi mangiarlo. La timidezza non va bene, ho calcato l'onda dell'emozione e mi sono divertito", ha detto il tenore che, ieri, ha confessato di aver visto Mara Maionchi piangere. "Sin dall'inizio Mara mi ha detto che l'importante sarebbe stato arrivare alla finale, poi anche lei è stata stupita dalla vittoria", ha continuato il siciliano che ha dedicato la vittoria a "a Fortunato Zampaglione che ha scritto In the name of love e a mio nonno che è venuto a mancare durante il mio percorso a X Factor e mi ha seguito in una maniera un po' diversa".

Adesso per Licitra arriva il difficile: cercare di farsi strada nel difficile mondo della discografia in cui sarà accompagnato dal contratto per un anno firmato con la Sony. "La vera vittoria è quella che viene dopo X Factor. Non ho paura del falso mito che vede sparire i vincitori dei talent e ho voglia di iniziare a lavorare per costruire un percorso fatto anche di canzoni in lingua italiana - ha ammesso -. Ho voglia di trovare i brani giusti per me e un'immagine che sia quanto più possibile vera".

Nessun contraccolpo, almeno apparentemente, per i grandi sconfitti Maneskin. "Abbiamo avuto un assaggio di qualcosa che vogliamo trasformare in realtà, ha vinto chi lo meritava", ha detto Damiano David, il frontman 18enne della band romana. "Alla fine Manuel (Agnelli, il "capitano" dei Maneskin) si è rammaricato che non abbiamo vinto perché ci teneva, ma la nostra amicizia non finisce qui - continua -. Cosa faremo da domani? Non lo sappiamo, abbiamo vissuto in una bolla per due mesi. Adesso vediamo come ci si è messo il mondo intorno, il nostro obiettivo è rimanere noi stessi".

L’edizione 2017 di X Factor Italia si è chiusa con nuovi record d’ascolto, di voti e sui social network. La finalissima al Mediolanum Forum di Assago del talent show prodotto da FremantleMedia Italia è stata seguita ieri su Sky Uno/+1 HD, TV8 e Cielo da 2.783.749 spettatori medi, con una share complessiva dell’11,23%. Quella di ieri è la finale più vista di sempre del programma targato Sky, in crescita del +22% rispetto a quella di X Factor 2016. Il picco di share è stato registrato alle 23.37, in corrispondenza della proclamazione del vincitore, con il 16,19% di share, mentre il picco di spettatori si è registrato alle 22.38 con 3.072.683, subito dopo l’esibizione di Lorenzo Licitra con il suo medley.