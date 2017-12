Antonio Giuliani torna con "Uno spettacolo da paura"

Doveva essere una data “scabrosa” per lui quel venerdì 17 novembre, quando sul palco dell’Auditorium della Conciliazione di Roma ha proposto il suo nuovo one man show dal titolo “Uno Spettacolo da Paura”. E invece è stato il pubblico a spazzare via ogni paura e superstizione regalandogli ancora una volta il tutto esaurito. Un successo insomma, tanto che Antonio Giuliani ora, dopo aver presentato in questi giorni il suo libro “Antonio Giuliani DOC” edito da Gremese, questo spettacolo a grande richiesta torna a proporlo al suo pubblico di sempre.

Sarà di scena stasera, venerdì 15 dicembre, alle 21,30 sempre all’Auditorium della Conciliazione il comico romano con il suo show dal titolo “Uno Spettacolo da Paura bis”. “Si tratta di una nuova versione dello show del 17 novembre completamente rinnovata – ci ha detto Giuliani- stavolta andremo in scena sempre di venerdì ma il 15 non il 17, ossia due giorni prima del 17 e due giorni dopo il 13… In ogni caso anche stavolta metteremo da parte ogni scaramanzia per contare soprattutto sull’affetto e sul calore del pubblico.

Al centro dello spettacolo ci sarà sempre il tema della paura, o meglio, delle tante paure che abbiamo oggigiorno, dalle paure grandi a quelle più piccole e personali come quella legata all’arrivo dei parenti a Natale. E così continueremo toccando tanti temi: dalla paura che abbiamo avuto per l’eliminazione dell’Italia di Ventura ai mondiali, alla paura che abbiamo sin da bambini dei rimproveri della figura materna. Non mancherà poi un finale con qualche riflessione in cui dirò che è inutile andare in giro con un corno o un ferro di cavallo quando alla fine oggi c’è un nord coreano che può premere un bottone o un tizio qualunque che può fare una strage con un furgone.. dovremmo aver paura di queste e non di altre cose! Nel corso dello show mi farò aiutare da un maxischermo dove proietteremo alcune immagini”.

Maxischermi a parte, sul palco con Giuliani anche stavolta ci sarà il Trio Monti, un gruppo musicale che ha anche scritto un pezzo inedito proprio per questo spettacolo e che punta a riportare alla luce l’essenza della canzone romana, fatta di spensierata sapienza popolare, di romanticismo e goliardia. Resta allora da chiedersi se un comico come Giuliani nel corso della sua carriera abbia mai avuto paura di salire sul palco. “Più che una vera paura, una grande emozione la provai eccome – ci confessa Giuliani- e fu quando mi esibii per la prima volta davanti alla Curva Sud dello Stadio Olimpico; per un romano come me vedere tutta quella gente in quel contesto fu un’emozione indescrivibile che ricordo ancora e che ricorderò sempre”.