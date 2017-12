X Factor, Fedez molla e Cattelan rischia

Fedez il prossimo anno potrebbe lasciare "X Factor". Questa sera si chiuderanno i giochi dell'undicesima edizione del talent, ma sul tavolo dei giudici è già tempo di guardare al futuro. Tutti gli occhi puntati proprio sul rapper milanese, che sembra non aver ancora sciolto le riserve riguardo la sua presenza nella prossima edizione. In una recente intervista al Corriere della Sera ha ammesso: "Non so se tornerò il prossimo anno, deciderò dopo l’ultima puntata".

Il 2018 sarà un anno intenso per Fedez e la sua futura moglie, Chiara Ferragni. Si sposeranno, ma soprattutto nascerà, il prossimo aprile, Leone, il loro primo figlio. Se nell’agenda ci sarà spazio anche per la nuova edizione di X Factor è ancora presto per dirlo. “Io mi sento più che pronto a togliere qualcosa al mio lavoro, ad apparire di meno per questo bimbo” ha aggiunto. Resta solo da capire se quella parte di lavoro da sacrificare sarà il talent di Sky.

Ma Fedez non è il solo nella truppa di X Factor con il futuro appeso a un filo. Alessandro Cattelan, presentatore del programma ormai da 7 anni, ha il contratto in scadenza quest’anno. Durante la conferenza stampa di presentazione della finale ha cercato di rassicurare i fan sulla questione rinnovo: “Ne stiamo parlando. Al momento sto lavorando ad altre cose, ma credo proprio di riuscire a metterci dentro anche X Factor”. In merito all’ipotesi, inevitabile nel lungo termine, di vedere qualcun altro al suo posto, Cattelan ha aggiunto ai microfoni di Vanity Fair: “Sicuramente soffrirei. Ma è ovvio che prima o poi succederà, è giusto che io faccia altro da X Factor e che X Factor si scosti da me”.