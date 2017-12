Nadia Toffa dimessa dall'ospedale. Torna a casa

Nadia Toffa è tornata a casa. La conduttrice de Le Iene, colpita a inizio dicembre da una "patologia cerebrale", è stata dimessa dall'ospedale San Raffaele di Milano e proseguirà la sua convalescenza a casa. "Volevo ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicino...ho preso una bella botta, ma tengo duro. Adesso parlo con i medici e cerchiamo di risolvere questa scocciatura. Torno presto". Così la "Iena" aveva scritto su Facebook dopo il grave malore che l'ha colpita a Trieste. L'inviata dello show di Italia1 aveva rassicurato i fan dopo la grande paura per la "patologia cerebrale" che l'ha costretta al ricovero d'urgenza in prognosi riservata all'ospedale di Cattinara e poi al viaggio in elisoccorso fino al San Raffaele di Milano.