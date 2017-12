Super puntata del trono over di "Uomini e Donne". Anna, Angelo, Giorgio e Gemma i protagonisti. Anna sarebbe segretamente innamorata di Giorgio e per questo tutte le sue storie falliscono, la dama nega e il gabbiano vola via zitto zitto. Ma è solo la prima parte, domani andrà in onda lo spoiler del cellulare di Anna e saranno sorprese. Amare.

Il cerchio magico

Erano anni che Maria De Filippi e il suo squadrone non omaggiavano il vorace pubblico di un pomeriggio così effervescente. "Uomini e Donne" torna la casa del mercato "fruttaaaa, frutta bella, frutta fresca, pesceee, pesce fresco", quell’allegro crepitio di voci e urla che ti mette di buonumore e allo stesso tempo ti stordisce. Pronti via, Tina Cipollari vince tutto. L'opinionista bionda fa l'imitazione di Gemma e porta in studio l'armadio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: dentro c’è la mummia della Galgani. Applausi. Il significato? Lasciamo libera interpretazione.

#uominiedonne #ceciliarodriguez #armadio #gemmagalgani #mummia #manuelrealoff Un post condiviso da {[(MANUEL)]} (@manuel_real_off) in data: 13 Dic 2017 alle ore 05:50 PST

Sulla sedia rossa al centro dello studio c’è appunto Gemma, le altre venti donne sono la cornice in rughe e ossa. La signora ha ricevuto l'ennesimo rifiuto da Giorgio, il cui sguardo tenebroso è ormai appesantito dalla palpebra calante. "Se avevo dei rimpianti - afferma Gemma - adesso è definitivamente chiusa. Ho avuto una ricaduta”. Come la febbre, come un fastidioso raffreddore. Ha chiuso il cerchio anche se una settimana fa era innamorata, ma si sa a quest'età i giovani sono volubili. Entra un corteggiatore: Raffaele, 57 anni, di Lecce e vive a Taranto. Carino e a modo. “Ho sempre detto che ci doveva essere un pugliese nella mia vita" esulta la dama torinese. Resta.

Il silenzio dei colpevoli

I "veci" regalano gioie come fossero palle di Natale. Uno scannatoio è più tranquillo. Anna viene chiamata al centro: è uscita con Guido, il medico che frequentava Gemma prima della ricaduta. “Ci sono piaciute le stesse persone, vero Anna?” è la stoccata. In effetti Anna è uscita con Guido per ripicca verso Gemma che ha visto Giorgio che è uscito con mezzo parterre che ha mandato a casa che è rientrato dalla finestra che è di nuovo lì. Nessuno crede a un reale interesse di Anna verso Guido, in primis l'ex Angelo letteralmente imbufalito. Tre, due, uno, esplode: “È innamoratissima di Giorgio, ma non vuole ammetterlo perché lui ha una sua linea, non vuole figli, non vuole legami. Guido è una persona perbene, mi dispiace per lui, ma Anna è una grandissima para****. Non mi parlare perché non ti guardo negli occhi dall’8 novembre”.

Angelo è un bell'uomo, parla a mitraglietta in dialetto napoletano, qualcosa si afferra, qualcos’altro no: “ij no sceng ncopp o Vesuvio ("non scendo dal Vesuvio", ndr) per fare lo scemo qua. Mi dicevano sei cornuto, non ti fai rispettare. Le avevo chiesto di far finta di interrompere l’amicizia con Giorgio e lei mi ha detto di no. È innamoratissima ma non lo vuole ammettere perché sa che sarebbe un no". Anna ha le guance purpuree, la risatina fasulla, la voce strozzata. Urla, urla tanto per difendersi. Sostiene che non è vero, che Giorgio è un amico e che Angelo è un violento. Stessa accusa rivolta a Nino che la lasciò per il medesimo motivo lamentato oggi dell'ommo napoletano. “Mi ha minacciato all’una di notte, mi ha detto so dove abiti e ti metto su una sedia a rotelle, mi sono spaventata” rivela la dama. La baraonda va avanti, le voci si sovrappongono, Angelo “giustifica”. Giorgio: “Lui non può controllare i sentimenti delle donne con cui si rapporta, se anche se ne fosse accorto starebbe zitto, si sente lusingato. Una volta le dissi ah, Giorgio ha 63 anni e lei stizzita 61”.

Gianni Sperti non crede più ad Anna: “Ogni volta per difenderti butti m***a sulle persone”, la De Filippi lascia combattere i pitbull nell'arena e Tina ascolta. L’unico a non strillare è il gabbiano. Il “pupone con le ali” come lo ha ribattezzato un utente di Twitter, prova a mimetizzarsi e teletrasportarsi nell'armadio al posto della mummia. Tace. Scuote il ciuffo bianco con un sorrisetto da amatore e pungolato da Anna: “Non mi devo giustificare, non sono tirato in causa”. E allora c’è un altro Giorgio in studio. Angelo è più logorroico di Graziella Montanari (la dama assente che insulta Manfredo su Facebook): “Hai fatto schifo, la tua presa per il culo è più grande dello studio e del programma”. Bip, bip, bip. Ammesso che abbia ragione, verbalmente è troppo aggressivo e i suoi modi inurbani sono detestabili. Tina si illumina: "Non capisco perché Giorgio tace, il silenzio di Giorgio conferma le parole di Angelo".

L’atteggiamento di Giorgio riluce di vigliaccheria: “Il male ci sarebbe se iniziasse la storia con una persona e mi mettessi in mezzo”, a ragione Anna gli chiede di prendere posizione, di non lasciarla andare a fondo da sola, di non lasciarla in pasto ai pellicani: "Sii sincero, dillo, hai mai percepito qualcosa in due anni? In due anni ci siamo visti sei volte”. E quello: “Se il tuo sentimento è pulito fregatene di chi c’è intorno, perché ti arrabbi? Io non ho elementi per dire che sei innamorata di me e lei non me l’ha mai detto". Eppure sembra fare il doppio salto mortale.

La De Filippi è meglio di Darwin quando si tratta di spiegare la vita: “Sta dicendo che anche se fosse non se ne sarebbe accorto perché si vedono poco”. Poi la butta lì: "Anna venne per Giorgio, ci fu un bacio e poi le disse che voleva solo amicizia”. E Sperti: “Ecco perché non l’ammette, prenderebbe un altro due di picche". La dama bionda è prossima alla rottura della giugulare quando nel giallo di Cinecittà si inserisce Gemma: "Ah, Giorgio prendi consigli da Anna? Ma come non eri il gabbiano? E poi io le tue amiche le conosco bene e lei non c’era. L’unica amicizia sacra è tra voi, ma a chi la raccontate che vi siete visti sei volte in due anni? Eravate nella stessa piscina dove siamo andati io e te! Poi la falsa sarei io?”. Queen Mary drizza le antenne: “Le foto sono recenti?”. “Sì di quest'estate”. Tuttavia decide di passare a Guido, il medico, quello che “tutti lo vogliono e nessuno lo piglia”. Ma è solo un break, la tavola è stata imbandita per una spanciata di trash: un cellulare con tanti sms e telefonate a Giorgio da sembrare una lista della spesa. Alla prossima.