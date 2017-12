Sale la febbre per l’Isola dei Famosi che partirà il 22 gennaio su Canale 5. Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino saranno presentatrice e inviato, mentre nel cast entra ufficialmente Sabrina Ghio ed esce il principe Emanuele Filiberto di Savoia.

La (non) esclusiva

Il settimanale Chi credeva di aver rivelato il nome del concorrente segreto: Emanuele di Savoia, figlio dell’ultimo Re d’Italia nonché vincitore di Ballando con le Stelle, partecipante di Notti sul ghiaccio e cantante al Festival di Sanremo. Una partecipazione sociologicamente interessante: la seconda caduta dei Savoia, dalla corona al bagno comune di frasche. E invece no. Il principe Emanuele Filiberto di Savoia sarà pure senza regno ma non è senza lavoro.

Il suo food truck “Prince of Venice” (sui cui spadella lo chef Generoso Celentano) è un trionfo: pasta fresca cotta a puntino in giro per le strade di Los Angeles. E l’ambizioso principe presto espanderà il parco camioncini e punta a una stella Michelin. Curiosità vuole che in un’intervista del 22 novembre scorso a Vanity Fair, Emanuele abbia dichiarato: “La televisione? Mi sono divertito a farla ma il panorama salvo alcuni casi come Cattelan e Fazio è diventato piuttosto avvilente. All’inizio di ogni stagione ricevo offerte anche spaventosamente generose per questo o per quel reality. No, grazie. La tv si è servita di me e io mi sono servito della tv per farmi conoscere. Se oggi posso fare tante cose nel campo della beneficienza e non solo, è grazie a lei”.

Tutto questo preambolo per dire che il piccolo Savoia ha smentito tramite il suo profilo Twitter (mesto segno dei tempi), la notizia del settimanale: “Ringrazio Chi e Dagospia ma non parteciperò all’Isola dei Famosi. Spero risentirvi per notizie più accurate e verificate. Un abbraccio e felice edizione!”. Gli ha risposto, sempre pubblicamente, Gabriele Parpiglia, il giornalista che aveva dato l’anticipazione: “Mi spiace che le richieste economiche non siano state accettate. Saresti stato un ‘caro’ naufrago…”

Ringrazio @chimagazine e @_DAGOSPIA_ ( sopratutto per la foto ) ma NON parteciperò all’ #isoladeifamosi . Spero risentirvi per notizie più accurate e verificate. Un abbraccio e Felice edizione! @alfosignorini — Emanuele Filiberto (@efsavoia) 12 dicembre 2017

E qui è scattato il botta e risposta. Emanuele ha replicato: “Ti ringrazio ma non ho mai fatto nessuna richiesta economica per #isoladeifamosi. Non siamo mai arrivati alla trattativa. Ho preso un altro cammino e non è quello televisivo! Però grazie per aver pensato a me e in bocca al lupo per questa edizione”, controreplica di Parpiglia: “Mi risulta diversamente” con due manine che salutano. E il principe batte un fuoricampo: “Chiamami la prossima volta, ti saluto con gran piacere! Un abbraccio, a presto”. Ci si è infilato pure Nina Moric o profilo troll (dice di essere Nina Moric): “Il principe è una bravissima persona ma non sposta gli equilibri in un reality. Soldi risparmiati sicuramente”, Emanuele risponde anche a lei: “Grazie cara Nina ma questo non lo sapremo mai… poi soldi risparmiati per chi e da chi?”, segue precisazione: si trattava di un’opinione.

Peccato che Emanuele Filiberto di Savoia non sia andato all’Isola vuoi per REGALE disinteresse verso la tv o per una richiesta REGALE di cachet, da questi tweet prometteva bene.

L’ex tronista

Sabrina Ghio, 32 anni, è nata a Anzio. Vive a Roma con Penelope, la figlia di quattro anni avuta da un ex fidanzato. E’ stata ballerina di Amici nel 2004 e di recente è stata la protagonista di un trono a UominieDonne finito tra le lacrime. La sua sincerità e impulsività hanno conquistato il pubblico. All’Isola sarà da scoprire.