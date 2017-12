Isola dei famosi, tra i naufraghi sbarca il principe Emanuele Filiberto di Savoia

L’Isola dei Famosi 2018 è in via di definizione. Il cast ha già i nomi ufficiali e oggi se ne è aggiunto un altro: il principe Emanuele, figlio dell’ultimo Re d’Italia.

Intanto il settimanale "Chi" pubblica le foto di un incontro tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha confermato quanto già si sapeva: Stefano De Martino, il ballerino di "Amici" ed ex marito di Belen Rodriguez, ha firmato il contratto da inviato in Honduras: sarà lui il successore del dimenticabile Stefano Bettarini (ancora indeciso se tornare sull’isola in qualità di concorrente). Il pranzo è servito a far conoscere De Martino e Alessia Marcuzzi e sarebbe stato subito feeling. Presto il ballerino lascerà "Amici" e si preparerà per la nuova avventura con il sostegno dei social.

Il cast dei naufraghi si è arricchito di un nuovo professionista dei reality. E' stato svelato il nome segreto: si tratta del versatile principe Emanuele Filiberto di Savoia che avevamo lasciato in California alla guida di un furgoncino di street food. A volte ritornano.