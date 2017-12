Graziella Montanari abbandona Uomini e Donne: "Manfredo è un maiale"

Il trono over di "Uomini e Donne" si arricchisce di un altro post su Facebook. Graziella Montanari, la dama dello schiaffo a Manfredo, è nota per non dimenticare e non lasciar correre. E dopo la tempesta dei giorni scorsi, la traumatica uscita dallo studio e le critiche a Gemma e Giorgio, oggi ha rilasciato un altro appunto sulla sua bacheca rivelando che non è più in puntata per sua volontà e che si è pentita di non averlo denunciato.

Su Facebook scrive: "Continuano a darmi della pazza anche dopo che sono tre registrazioni che nn sono più nel programma per mia volontà premesso che nn me ne po frega de meno perché è gente che nn conosco che nn conoscono il Baggia nella e soprattutto nn conoscono i fatti giudicano solo per quello che vedono in TV. Io nn l'ho mai fatto neanche con le persone che conosco perché nn sono nei loro vestiti e nelle loro scarpe. Le mie reazioni saranno state eccessive ma vi assicuro che quello che mi ha fatto quell’essere è molto peggio addirittura accusarmi di stolker falsamente. Io sono stata una signora a non denunciarlo per offese e diffamazioni a mezzo pubblico ma alla luce dei fatti avrei fatto meglio almeno nn venivo massacrata come alcuni stanno facendo che credono a lui perché ha la parlantina facile è un affabulatore è un incantatore di serpenti poi mi danno addosso perché gli avevo creduto è solo un maiale". I toni diventano sempre più aspri. Non ci resta che attendere la controrisposta.