"L'altra sera è successo che Rita Bellanza avrebbe twittato dal suo account Twitter ufficiale I Maneskin mi sono sempre stati sulle palle. Si sono montati la testa. All’inizio non erano così. Ora, a parte che non si è capita una cosa: se le sono stati SEMPRE sulle palle ma all’inizio non erano così, che vuol dire? Che le stavano sulle palle pure quando erano umili? Ma sorvoliamo. Siccome la Bellanza, dopo la sua eliminazione, ha rilasciato varie interviste su quanto gli hater l’abbiano fatta soffrire e su come sia difficile sopravvivere al dopo senza lasciare un rene a uno psicoterapeuta, la faccenda ha fatto infuriare un po' di fan di X Factor e soprattutto i fan dei Maneskin, che in questo momento per pericolosità sociale sono secondi solo ai fan di Emma, a quelli della Tatangelo e alla famiglia Spada". Inizia così il lungo post che la blogger Selvaggia Lucarelli dedica al giallo sul tweet andato in onda nel corso della semifinale del talent show: durante la puntata dall'account @ritabellanza, fin dall'inizio utilizzato come quello ufficiale dallo staff di X Factor 11 ma anche dalla stampa per taggare l'artista, è stato cinguettato un commento poco cordiale contro i rivali della cantante eliminata nel sesto live. Immediata la pioggia di retweet e polemiche contro "l'allieva" di Levante mentre il profilo veniva cancellato e dal talent show facevano sapere (con un altrettanto tweet) che quello non era un profilo ufficiale smentendo le accuse.

"Ci sono però una serie di indizi - sottolinea la Lucarelli - che suggerirebbero che invece quello fosse il vero account della Bellanza, magari non sempre gestito da lei direttamente ma vero". Poi l'affondo della blogger che "incastra" l'artista. "C’erano da tempo - scrive - contenuti personali e foto di backstage, c’erano tweet di sostegno ad altri concorrenti (tweet non propriamente da hater) e c'era la dicitura account ufficiale di Rita Bellanza con l'hashtag xf11. Inoltre Levante taggava spesso questo account dal suo Twitter". E ancora: "Insomma, se fosse stato un falso, la Bellanza lo avrebbe segnalato appena uscita, idem X factor, idem Levante. Invece, finché non è uscito il tweet sui Maneskin, il profilo cazzaro stava bene a tutti. Inoltre, visto che sono cintura nera di hater e fake, posso dire che un hater e fake non cancella il suo profilo in fretta e furia, anzi. Ci sguazza, nei casini che combina. Perciò sì - conclude - secondo me quel tweet e quell’account erano della Bellanza".