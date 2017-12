Nuove accuse piovono su Kevin Spacey. L'attore americano, ormai fatto fuori dallo star system americano per le ripetute accuse di molestie sessuali nei confronti di giovani attori, avrebbe "palpeggiato" anche un membro della Casa reale di Norvegia dopo un concerto per il Premio Nobel. A formulare l'ennesima accusa contro l'attore è l'interessato, Ari Behn, che allora era sposato con la principessa Martha Louise e quindi era genero di re Harald, riporta la Bbc.

"Io sono una persona generosa, ma quello è stato un po' più di quanto avevo in mente", ha detto Behn alla radio P4. Nel ricordare l'episodio, ha aggiunto: "Avevamo chiacchierato a lungo, si sedette accanto a me. Dopo cinque minuti disse: 'Ehi, andiamo fuori e fumiamo una sigaretta'. Allora lui mise la sua mano sotto il tavolo e mi prese per le p...". Behn allora si schermì e disse: "Ehm, forse dopo". Spacey è stato accusato da molti uomini di condotte inappropriate. E' stato così rimosso dal cast per la sesta stagione di House of Cards e dal ruolo di protagonista nel film "All the Money in the World" di Ridley Scott, sostituito da Christopher Plummer.