L'Isola dei Famosi 2018 partirà il prossimo 22 gennaio e Alessia Marcuzzi vuole bissare il successo del GF Vip di Ilary Blasi. Insieme agli autori sta scegliendo con cura il cast da spedire in Honduras a soffrire la fame e costruir capanne. Ecco i primi sette nomi ufficiali. Ci sono le premesse per tanto sano trash.

Francesco Monte, nato a Taranto nel 1990. Sogna di fare l’attore e vive a Roma. Ha partecipato a "Uomini e Donne" prima in qualità di corteggiatore di Teresanna Pugliese, poi nel ruolo di tronista. Scelse la stessa Teresanna che lo riconquistò dopo avergli preferito un altro. La love story durò appena 8 mesi perché Monte conobbe Cecilia Rodriguez a Ibiza. Alto, faccino pulito, è salito agli onori della cronaca rosa per la decisione di Ssesilia di lasciarlo durante la diretta tv del GF Vip. Lui era convinto che si sarebbero sposati e invece si è ritrovato a firmare da single per l’Isola dei Famosi.

Elettra Miura Lamborghini, classe 1994, nata a Milano, è la nipote di Ferruccio fondatore della celeberrima casa automobilistica. Prezzemolina tv, vita esagerata da “Riccanza” e “Super Shore”, è una ragazza spigliata e ironica. Dice di sé: “sono un maschiaccio e nel sesso sono disinibita”. E’ stata una cavallerizza provetta: ha vinto diverse gare regionali e nazionali. Look sexy e trasgressivo, vanta capelli castani lunghi e occhi azzurri oltre a un decollété prorompente e tatuaggi leopardati.

Francesca Cipriani D’Altorio, 33 anni, di Popoli, è un personaggio televisivo prodotto dal GF Nip. Ha partecipato a La Pupa e il Secchione, Transformat e Colorado. Nota anche per essere stata una delle “papi girl”. Si è sottoposto a svariati interventi chirurgici per aumentare le forme già molto generose del suo seno. Più una serie di rimodellamenti facciali. Si è ritagliata il ruolo di oca giuliva che interpreta con dedizione. Ama il colore rosa e da due anni è in lizza per entrare all’Isola dei Famosi.

Nadia Rinaldi, 50 anni ben portati, di Roma, è un’attrice italiana. Caratterista nei ruoli comici (esplose con “Faccione” di Cristian De Sica nel 1991), è brillante anche in quelli più impegnati. Di recente è stata protagonista di infuocati faccia a faccia con il farmacista Lemme a Domenica Live. Nel 2001 si è sottoposta a un bypass gastrico che le ha consentito di perdere 80 kg e pochi mesi fa è ricorsa a un’operazione chirurgica per riempire e tonificare pancia e glutei messi a dura prova dalla dieta.

Giulia Salemi, classe 1993, nata a Piacenza, è una modella di origine iraniana. Ha partecipato a Pechino Express insieme alla madre. Nel settembre 2016 fece scalpore per lo spacco inguinale hardcore esibito lungo la passerella del Festival di Venezia. Non disdegna le ospitate in tv. Faccia tosta, carattere peperino e sorriso simpatico per la giovane dai capelli castani.

Chiara Nasti, 19 anni di Napoli, professione fashion blogger. Si classifica dietro Chiara Ferragni e Chiara Blasi. Su Instagram (profilo Nasti love) conta su un esercito di 1,4 milioni di seguaci, circa 600.000 in meno di Giulia De Lellis. Ha partecipato a Dance, Dance, Dance e Chiambretti Night. Ha all’attivo anche un libro “Diario di una fashion blogger”. Viso intenso e capelli biondi ondulati. Secondo il web si è rifatta il seno ma lei nega.

Marco Ferri, 27 anni di Milano, è il figlio di Riccardo Ferri, ex difensore dell'Inter. Modello dal fisico intagliato nel marmo, muscoli super pompati ha partecipato (anche lui) a UominieDonne, era il corteggiatore di Francesca Mari. Poi ha conosciuto Lisandra, l’ex Madre Natura di Ciao Darwin, e ha pensato alle nozze ma si sono lasciati. Lo descrivono come un ragazzo garbato e al tempo stesso risoluto. Oggi fa il comunicatore-influencer. È vergine di reality.

Brigitte Nielsen, 54 anni di Rodovre in Danimarca, è un'attrice, modella e conduttrice televisiva. Un vero e proprio vulcano. Nota anche per essere stata la moglie di Sylvester Stallone. Celebre icona dei ruggenti anni ‘80 ha preso parte a numerosi reality in Italia e all’estero. E’ ricorsa a invasivi interventi di chirurgia estetica per ritrovare la linea e un aspetto giovanile. Si è sposata e separata tre volte. Dal 2006 è la moglie di Mattia Dessi, un barista sardo di Iglesias.