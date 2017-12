Il Grande Fratello Vip a Verissimo: dal miracolo di Bossari ai nuovi amori

Domani, sabato 9 dicembre nel pomeriggio andrà in onda Verissimo il programma condotto da Silvia Toffanin e sarà l’occasione per rivedere tutti insieme i sei finalisti del Grande Fratello Vip.

La puntata è stata registrata e sui social ci sono molte foto e video della reunion. Le Ivanellis si vogliono sempre bene, ottimo il rapporto anche con Aida Yespica che ha ritrovato il suo Geppy Lama: “Siamo ancora fidanzati, non mi ha mollato un attimo, ha capito che in casa non è successo nulla”. L’amicizia tra Luca Onestini e Raffaello Tonon (ieri sera alla prima alla Scala senza Luca) procede a gonfie vele.

Daniele Bossari ha ancora gli occhi a cuoricino. E’ felicissimo della vittoria e del riscatto personale. Dalle anticipazioni è emerso qualche retroscena. Bossari ha ammesso: “Quando mi hanno proposto il GFVip ho subito detto no perché pensavo di non riuscire a farlo. Filippa ha dovuto sopportare tanto, il periodo di autodistruzione è durato sei anni”. Anche Raffaello Tonon è tornato sul suo passato: “Ho sofferto di depressione e oggi posso dire che c’è una via d’uscita, sono stato un bambino difficile da amare. Il marito di mia madre non è stato un punto di riferimento ed è un capitolo chiuso. Non desidero che mi cerchi”.

Giulia De Lellis con il suo amatissimo Andrea Damante ha dimostrato maturità: “Ho tantissimi amici gay e bevo dai loro bicchieri e li riempio di baci. Mi sono espressa male e chiedo di nuovo scusa”. L’amica Ivana Mrazova sul suo fidanzato ha detto: “Vediamo se c’è ancora” anche perché i rumor danno la magnifica “pipistrillu” sempre più intima di Luca Onestini che ha sepolto la storia con Soleil Sorgé: “Non sento la necessità di cercarla, credo che abbia aspettato che io entrassi nella casa per lasciarmi e avere la massima visibilità. Non mi importa niente di lei”.