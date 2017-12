X Factor, sui social Maneskin in pole position per la vittoria. Tra i giudici Fedez scalza Levante

Ormai la televisione si guarda sempre con il cellulare in mano, per commentare, condividere, difendere cosa ci piace e insultare cosa non ci piace. X Factor è uno di quei pochi programmi che è possibile seguire anche con il televisore spento, guardando la bacheca di Facebook, Instagram e Twitter. Soprattutto su quest’ultimo spesso si consumano aspre lotte a colpi di hashtag e gif animate fra utenti divisi in fazioni oppure uniti contro una causa comune, come nella recente rivolta virtuale per il salvataggio di Rita Bellanza da parte di Gianni Morandi. Ora, dopo l’eliminazione della stessa Rita e di Andrea Radice, lo scontro, arrivato alla semifinale, si fa più duro anche fuori dal palco.

Seguendo i social non è difficile prevedere chi verrà eliminato prima ancora che Alessandro Cattelan apra la busta. Ma allo stesso modo, analizzando le tendenze su Twitter e le ricerche su Google, è facile anche intuire i concorrenti più amati e i papabili vincitori. Fedez, da influencer navigato, lo sa e durante le dirette del programma il suo account è attivissimo, fra battute e commenti taglienti, ma anche un esperto come lui non riesce a fermare l’avanzata inesorabile dei Maneskin, che il popolo social ha già eletto vincitori di quest’edizione di X Factor.

La popolarità del gruppo romano, guidato dal frontman Damiano David, è cresciuta a un ritmo elevatissimo dall’inizio del programma. Secondo Google Trends, l’interesse nella band è aumentato di dieci volte fra la prima puntata dei live e quella di giovedì scorso. Proprio nell’ultima puntata, con l'esibizione hot di "Kiss this" dei The Struts, l’interesse verso il gruppo è esploso, raggiungendo numeri inarrivabili per gli altri concorrenti. Quello per i Ros, l’altra band del giudice Manuel Agnelli, durante e dopo l’ultima puntata è stato venti volte più basso di quello dei Maneskin

Su Twitter la storia non è molto diversa. Secondo Trendinalia.com, il giorno della prima puntata dei live il gruppo romano non è nemmeno arrivato in tendenza. Al loro posto i più twittati sono stati Lorenzo Licitra, Gabriele Esposito e la giudice Levante, rimasta per ore fra i topic più popolari. Tutto cambia nelle ultime puntate. Mentre cresce l’interesse del pubblico verso la band crescono anche le chiacchiere su Twitter, con l’hashtag #maneskin che diventa presenza fissa fra le tendenze. E i grandi numeri sui social non possono che trasformarsi in grandi numeri su Itunes e Spotify, non a caso il loro singolo “Chosen” è secondo nella classifica FIMI.

L’unica che ha potuto fare qualcosa contro di loro è stata Rita Bellanza, ma non sempre quello espresso verso di lei è stato un interesse positivo. Molti ricorderanno l’enorme esposizione mediatica che la giovane cantante bergamasca ha ricevuto prima dell’inizio dei live, qualcosa che poteva far pensare a una mossa discografica. Era lei infatti la concorrente più ricercata su Google e Youtube a inizio trasmissione. Con il passare delle puntate l’interesse verso Rita si è mantenuto costante, ma soprattutto grazie alle polemiche che ogni sua esibizione scatenava su Twitter. Qui il suo nome, anche giovedì e venerdì scorso, è finito nelle tendenze per una decina di minuti, ma solo grazie ai commenti di chi esultava per la sua eliminazione.

La sfida virtuale c’è stata anche tra i giudici. La più cercata su Google all’inizio di quest’edizione di X Factor è stata la new entry Levante. Un interesse che è andato scemando allo stesso ritmo con cui la cantautrice perdeva concorrenti della sua squadra, mentre sul trono è tornato Fedez. Su Twitter, Levante ha fatto la stessa fine della sua beniamina Rita: sempre in tendenza, ma non certo grazie solo ai commenti positivi. Assente dai radar Mara Maionchi, che conosce a mala pena cosa sia Twitter, e Manuel Agnelli, che invece sa cos’è Twitter ma è troppo alternativo per avere un profilo.

La sfida virtuale, con l’avvicinarsi della finale, sta per diventare un duro scontro, non sui social ma sul palco. Senza guardare troppo ai numeri, i giudici durante la settimana hanno lavorato per la semifinale, in cui i concorrenti rimasti riporteranno sul palco gli inediti insieme a un brano scelto dal pubblico. Samuel Storm, della squadra di Fedez, canterà “Stand By Me” di Ben E. King, i Maneskin ci faranno sentire “You're Nobody 'Til Somebody Loves You” di James Arthur e i loro compagni di categoria, i Ros, porteranno “Acida” dei Prozac+. I due concorrenti rimasti per Mara Maionchi, Lorenzo Licitra e Enrico Nigiotti, canteranno rispettivamente “Diamonds” di Rihanna e “Redemption Song” di Bob Marley.