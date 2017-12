Mirkoeilcane da Sanremo ai concerti dal vivo

Due giovani talenti sono in concerto stasera a Roma. Il primo è uno dei sedici finalisti delle Nuove Proposte del prossimo Festival di Sanremo e stasera, giovedì 7, alle ore 22, sarà sul palco del Mons di Roma (Via della Fossa, 16 ) per un live che si preannuncia di grande interesse.

Classe 1986, Mirko Mancini, in arte Mirkoeilcane è un giovane promettente cantautore romano che negli anni ha lavorato come chitarrista con diversi artisti, ha composto colonne sonore, scritto per altri e nella sua giovane carriera ha già ottenuto diversi riconoscimenti (vincendo il Premio Bindi, il Premio Incanto, Musicultura).

“Stiamo tutti bene”, racconto tratto da una storia vera, è il suo brano selezionato per partecipare a “Sarà Sanremo”.

Altro giovane talento da segnalare è la toscana Giulia Pratelli che si esibirà sempre stasera a Roma alle 21 al The Club 98 (Via Monte Verde 98) per il suo “Tutto bene tour”. S’intitola infatti “Tutto bene” il nuovo disco della giovane cantautrice (con la produzione artistica di Zibba) che già in passato si era messa in luce per le sue performance chitarra e voce cliccatissime sul web.