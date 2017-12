X Factor, finisce la tregua tra i giudici. Maneskin con Arthur, Licita canta Rihanna

L'ultimo live è stato tutto arcobaleni e unicorni (e anche un po' di noia). Ci si aspettava tuoni e fulmini dopo la lite tra Manuel Agnelli e Fedez finita a parolacce e invece niente: il cielo è azzurro sopra il palco di X Factor. Eppure, usciti di scena Andrea Radice e Rita Bellanza, il gioco è destinato a farsi necessariamente più duro. Infatti il soulman napoletano e la voce dolente che ha sbancato nei bootcamp per poi non reggere alle (enormi) aspettative erano i due artisti che più hanno faticato a mostrare un percorso coerente di crescita all'interno del talent show, alternando esibizioni convincenti a interpretazioni prive di colore. Ora sul palco sono rimasti soltanto, chi più e chi meno, possibili vincitori dell'undicesima edizione di X Factor.

E così domani, giovedì 7 dicembre, dalle 21:15 su Sky Uno andrà in onda il settimo live del talent show. Cinque i concorrenti in gara nella semifinale con una eliminazione in ballo. Saranno in quattro, infatti, a sfidarsi nella finalissima del 14 dicembre nell'Arena di X Factor (tra l'altro, il super ospite, sarà Ed Sheeran. Domani invece tocca a Francesca Michielin, vincitrice del programma nel 2011.).

A sfidarsi nell'Arena sono rimasti Enrico Nigiotti e Lorenzo Litrica nella squadra Over 25 di Mara Maionchi, Samuel Storm (Under Uomini) di Fedez e i due gruppi di Manuel Agnelli, Ros e Maneskin. A secco Levante, rimasta senza concorrenti.

A differenza di giovedì scorso nella prima manche si riascolteranno gli inediti che qualche soddisfazione stanno dando ai talenti di X Factor. Nella seconda manche gli artisti eseguiranno un brano selezionato dal pubblico che ha partecipato a XME Passion Choice di Intesa San Paolo.

I Maneskin del frontman Damiano David canteranno "You’re nobody 'Til Somebody Loves you" di James Arthur (il brano ha sbancato a X Factor UK nel 2012. Vedremo se sarà di buon auspicio). I Ros, accostati dal loro stesso giudice-mentore Manuel Agnelli ai Prozac+, canteranno il brano simbolo della punk band italiana "Acida", hit dell'estate 1998.

Il tenore pop Licitra si misurerà con l'R&B di Rihanna ("Diamonds") mentre il livornese Nigiotti canterà "Redemption Song", inno pacifista del king of reggae Bob Marley. Samuel Storm si esibirà invece nel classico "Stand by me" di Ben E. King. C'è da decidere chi andrà in finale. La tregua sta per finire.