Isola dei Famosi 2018, nel cast dei naufraghi spunta Noemi Letizia

Nemmeno il tempo di metabolizzare la fine del Grande Fratello Vip che si scaldano i motori dell’aereo che porterà i naufraghi in Honduras per l’Isola dei Famosi. Dopo il successo del reality di Cinecittà, c’è la corsa a prendere il sole e mangiare paguri e platani sulle assolate spiagge d’Oltreoceano.

Stefano De Martino sarà l’inviato agli ordini di Alessia Marcuzzi che l’anno scorso digerì a stento la presenza di Stefano Bettarini, dimostratosi inadatto. “Sei lì per lavoro non per vacanza” disse l’allora opinionista Vladimir Luxuria quando si seppe che aveva intrecciato una breve relazione con Dayane Mello.

Il cast, invece, non è stato ancora ufficializzato. Si parla di Francesco Monte, Francesca Cipriani, Brigitte Nielsen, Rosa Perrotta o Sabrina Ghio, Stefano Bettarini e figlio, Antonella Fiordelisi, oggetto del desiderio di Higuain, Cecilia Capriotti e il comico Maurizio Battista. No definitivo di Rita Rusic. Ma sarebbe spuntato anche un altro nome, quello clamoroso di Noemi Letizia. Si tratta dell’ex papi girl balzata all’onore delle cronache perché l’allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi si era presentato a sorpresa alla festa del suo 18esimo compleanno in una location sperduta del casertano (non è mai stato del tutto chiaro quale rapporto legasse Berlusconi e Noemi). Di recente, Noemi, 27 anni, madre di due bambini, ha messo fine al matrimonio lampo (si erano sposati a giugno) con un imprenditore napoletano. Al settimanale “Diva&Donna”, la giovane ha dichiarato: “Non c’è alcuna proposta al momento però se arrivasse ci penserei”. Già ai tempi della conduzione di Simona Ventura si era vociferato di una sua presenza all’Isola dei Famosi, ma all’epoca SuperSimo non ne volle sapere.

Fra le novità di quest’edizione, l’idea che l’opinionista in studio cambi ogni puntata. I social vorrebbero Simona Izzo e Mara Venier.