L’ambasciatore di Cuba S.E. José Carlos Rodríguez Ruiz ha accolto nella sede dell'Ambasciata di Cuba nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'arrivo in italia del CirCuba tutta la compagnia che si appresta ad esordire a Roma da domani sera 7 dicembre con spettacoli fino al 28 gennaio 2018. Era presente oltre al direttore della compagnia Everardo Germán Muñoz Fuentes e alla responsabile della Zoppis Productions, Haidi Faggioni, anche il presidente dell'ente Nazionale Circhi Antonio Buccioni. L'Ambasciatore ha sottolineato l'importanza di questo tour e della tradizione di quest'arte nell'isola caraibica con artisti che sono stati più volte premiati a Circo di Montecarlo e hanno partecipato nel mondo a spettacoli del Cirque du Soleil.

Un cast straordinario composto da 52 tra artisti, ballerini e muisicisti per uno straordinario show dal sapore latino. Per questa suggestiva creazione, sono stati selezionati una cinquantina di artisti dalla più famosa scuola di circo a L’Avana. Tutti condivideranno il palcoscenico sotto lo chapiteaux e ci inviteranno a celebrare con gioia e buon umore, l’ingresso in questa isola ricca di allegria, bella gente e bellezza naturale conosciuta al mondo per il suo splendido mare, per i suoi palazzi colorati ma anche per la sua musica; è proprio attraverso la musica, la danza, il canto e il circo che questo show prende forma con 12 suggestivi quadri.

Grande talento nelle performances, che hanno addirittura cambiato il modo di eseguire il numero del trapezio, rendendolo più spettacolare non usando la classica altalena, ma dei grandi elastici, che daranno agli acrobati le sembianze di veri e propri proiettili umani. Vedremo degli atleti saltare e atterrare dopo aver eseguito delle evoluzioni mortali su una piccola sbarra di legno e ancora delle straordinarie contorsioniste alcune appese ad un cerchio aereo altre appese per i loro capelli. Quest’ultima esibizione tipica dell’isola cubana. Quattro gli atleti che in diverse performances, come quella dei verticalisti, formeranno delle vere e proprie sculture umane. Altri atleti al salto della corda, uno dei giochi ancora oggi praticato dai bambini cubani e di tutto il mondo, effettueranno salti mortali da rabbrividire!! Altri ancora salteranno dall’altalena russa atterrando su una rete posta a cinque metri dalle teste degli spettatori... E poi i nostri comici, sempre pronti a tenere alto il tenore dell’allegria e della festa…

Lo show sarà a Roma in Via C. Colombo angolo viale Oceano Atlantico. Per consultare l'orario degli spettacolo vai si www.circuba.it