L'unica che funziona davvero è quella più fuori dagli schemi e delle convenzioni. Parliamo delle donne di X Factor, il talent di Sky che si appresta alla dirittura finale dello show - mancano due puntate alla conclusione - senza cantanti donne in gara a eccezione di Camilla, frontwoman degli scatenati Ros. L'unica vincitrice certa di questa undicesima edizione è infatti Mara Maionchi, burbera e genuina quanto capace nello scegliere e valorizzare i talenti musicali. Parolacce e simpatia (per fortuna X Factor è in diretta, altrimenti sarebbe stato tutto un biiip...), la discografica arriva alla semifinale con il cantautore toscano Enrico Nigiotti e il tenore pop siciliano Lorenzo Licitra in uno show tutto al maschile nonostante le quote rosa assicurate dalle categorie in gara.

Lo stesso non si può dire per la collega Levante, all'esordio come giudice di X Factor. Capofila della categoria Under Donne, è rimasta senza concorrenti in gara dopo l'eliminazione - tra le polemiche: il pubblico l'avrebbe mandata a casa anche prima - di Rita Bellanza. Un caso da imputarsi proprio alla cantautrice che non è riuscita a gestire e valorizzare la giovane interprete dal passato complicato, che non aveva i mezzi per gestire le gigantesche aspettative destate dalla sua emozionante "Sally" durante le audizioni. "Si sono create tutte queste aspettative intorno a me che, forse, non meritavo. Non è stata colpa mia, ma delle persone esterne che hanno creduto troppo in me senza perdonarmi il minimo errore. I Ros sbagliavano, ma era tutto perdonato. Rita sbagliava, e doveva andare a casa", si è sfogata la Bellanza con Vanity Fair dopo l'eliminazione. Non sembrano le parole di una giovane cantante passata dall'anonimato alla discografia, con un singolo in vendita e una carriera davanti. Evidentemente qualcosa non è andato come doveva. Senza considerare i battibecchi con Fedez, Levante sui social è bersagliata come irriLevante e qualcuno rimpiange la stralunata indole naif fatta vedere da Arisa nei panni della giudice durante la scorsa edizione.

A tenere altra la bandiera rosa (shocking) non restano che la cantante dei Ros e la bassista dei Maneskin, le due band giovanissime e agguerrite di Manuel Agnelli. Per il resto giovedì sera Alessandro Cattelan presenterà solo maschietti: i suddetti Nigiotti e Licitra, i gruppi e il cantante di Fedez Samuel Storm.