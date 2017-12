X Factor, Maneskin sconvolge e l'esibizione hot spacca il web

I Maneskin piacciono a tutti, sui social hanno conquistato giovanissimi e over 50 ma l'esibizione hot andata in scena al sesto live di X Factor in onda su Sky ha diviso il web. Giovedì sera Damiano David e la sua band hanno dato vita a una performance sconvolgente e sulle note di "Kiss this" degli inglesi The Struts, il rocker 18enne (in slip e maglietta nera a rete) ha ballato la lap dance con i tacchi a spillo. Poco prima il mentore Manuel Agnelli aveva presentato l'esibizione hot: "Kiss this vuol dire baciami questo, ed è il richiamo a un tatuaggio di Damiano che non si può far vedere".

