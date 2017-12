Da vincitrice annunciata agli insulti, la parabola di Rita Bellanza secondo Selvaggia Lucarelli

"Bisognerebbe stampare un opuscolo sulla parabola di Rita Bellanza a X Factor e consegnarlo gratuitamente a tutti i ragazzi e le ragazze che cercano la fama attraverso la TV". Inizia così il lungo post che la blogger Selvaggia Lucarelli dedica al caso andato in scena al talent show e che ha visto protagoniste la sfortunata aspirante cantante e il suo mentore Levante, il giudice rimasto oggi senza talenti. "Pompata in maniera incomprensibile prima ancora di iniziare le dirette - scrive l'opinionista - spammata su tutte le homepage dei siti importanti, definita voce miracolosa, commovente, incredibile per un'esibizione fortunata, è arrivata all'inizio del programma da vincitrice annunciata. Che notoriamente è una roba da grattarsi come con un ciuffo di ortiche nelle mutande". Insomma come passare da essere una sconosciuta alla Madonna a una sfigata nell'arco di due mesi.

Dalle selezioni ai live, dalle stelle alle stalle. "Poi sono cominciate le prime serate - spiega la Lucarelli - Levante che le assegna canzoni stracciapalle, lei che inizia a stonare, lei che è lì dentro che ha già qualcosa da perdere prima di aver guadagnato qualcosa, se non una pubblicità sproporzionata prima di entrare. Quelli che la osannavano sul web iniziano a insultarla".