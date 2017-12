Da Monte al sesso con Moser al no alla D'Urso: Cecilia conquista il Tapiro d'oro

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, una coppia da copertina. Il figlio d’arte è stato ospite di Verissimo, mentre la manager ha smentito che il giovane Moser si sia mai espresso contro la D'Urso. Gloria anche per Cechu che si è guadagnata il suo primo Tapiro d’oro e ha svelato perché non va a trovare Barbara D'Urso.

"Il collezionista d'ossa"

Vox populi narra che Belen che ogni giorni obblighi la sua collaboratrice domestica a spolverare i numerosi tapiri d’oro con cura, anche quelli che ha murato nella casa di Corona. Adesso è il momento di Ssesilia. Valerio Staffelli, l’ha intercettata all’uscita di uno studio adiacente a quello di Striscia La Notizia. “Sono venuto a portarlo questo Tapiro”. “È per me, davvero? C’è sempre una prima volta. Perché?” risponde Cecilia che dovrebbe continuare a fare la modella piuttosto che la battutista. E Staffelli: “Abbiamo fatto un sondaggio a Striscia: Belen annuncia che si è lasciata con Iannone per rubare la scena alla sorella? Il 67% degli italiani ha risposto sì che pensa sia una manovra di Belen. Sarà attapirata”. Cechu, voce roca simil Tonon: “La verità è che non si è lasciata nemmeno, siete voi giornalisti che scrivete queste cose”. E qui ha ragione: lo scoop-non scoop è dei settimanali Spy e Chi. Che sia clemente, si saranno fidati di fonti poco attendibili e invidiose. Staffelli prova con altro argomento: “Si dice che sia ricorsa alla chirurgia estetica per somigliare sempre di più a Belen, è vero o no?”. “No, non sono contro ma tranne il seno che non è mio e l’ho pagato, è costato il giusto (ride, ndr)”, “Il naso?”. “È mio lo puoi toccare, anche la bocca, tocca” e Staffelli conferma: “Vero, quindi niente zigomini, occhietti, blefaroplastica”. “No, giuro su mio nipote (aridagli), vedrai che tra poco cominceranno le rughe e crollerà tutto”.

Sollevati da questa preoccupazione, possiamo andare oltre: Francesco Monte. Staffelli le dice di aver consegnato un tapiro anche al modello tarantino (prossimo concorrente dell'Isola dei Famosi) e che era molto dispiaciuto: “Lei ora sta con Moser, ma è vero che il suo manager è il fratello di Monte? Sì, allora è una verità che vi siete lasciati o è una trovata pubblicitaria?”. “No guarda non sono il tipo di ragazza che fa queste cose, ci siamo lasciati, l’amore è finito,altrimenti non avrei fatto quello che ho fatto, sarei una pazza. Sono innamorata di Ignazio”. E qui Striscia inserisce il frame dove lei dice: “Sono una m***a, una m***a”. Che bella la satira… Staffelli approfitta della disponibilità dell’impreparata Cecilia: “Avete provato a consumare all’interno della casa quest’amore, eh” e quella rompe gli argini: “E non c’era nient’altro da fare in casa”. Cioè se avesse avuto il cellulare, un televisore, un libro non avrebbe limonato in ogni pertugio? Per la serie: liberi istinti in libera Casa.

Staffelli ride: “Quindi ci avete dato dentro, gli ormoni che urlavano”. “In che senso? Che abbiamo consumato? Eh si sembravamo due di 15 anni”. Stride un po’ questo linguaggio da educanda. Si dice: fare sesso e non c’è niente di male. La conclusione è sui rifiuti agli inviti di Barbara D’Urso: “C’è del conflitto tra di voi? Per interposta persona, cioè per sua sorella o per una sua libera scelta?”. “Diciamo che non è mai stata carina nei nostri confronti e appena ha avuto la possibilità di distruggere pure me l’ha fatto. Io non ho il piacere di andare lì”. Sopraggiunge ridanciano Nacho con un ciuffo da far concorrenza a Stash dei The Kolors e il sevizio finisce con un bacio di Valerio Staffelli a Ignazio invece che a Cecilia per “interposta persona”.

La smentita e la notizia

A proposito del salotto “bianco Dash” della D’Urso, c’è da registrare una smentita. Ignazio Moser non ha rilasciato alcuna intervista in cui affermava che non andava a per come era stata trattata la fidanzata. Nello specifico non avrebbe mai dichiarato: “È una mia scelta quella di aver rifiutato l’invito della D’Urso. Devo proteggere la mia ragazza… Le ha fatto del male, non faccio ospitate per chi non ha rispettato Cecilia e soprattutto di chi le ha fatto del male mediatico”. L’agenzia di Ignazio Moser precisa: “Se non parteciperemo al programma parleremo con la produzione non certo coi giornali”. Per una smentita, una notizia sicura: l’altra metà dei “Ceciazio” è stata a Verissimo, ambiente caldo e protetto come un’incubatrice per un neonato. Non ci sono opinionisti né urlatori e soprattutto non c’è Barbarella. Nacho si è lasciato andare e ha rivelato: “Cosa ho pensato quando Francesco Monte è entrato al GF? Non critico la sua scelta, ma io per carattere non lo avrei fatto. Ripeto che non mi sento di aver mancato di rispetto a nessuno. Anzi all’inizio ho anche cercato di reprimere i miei sentimenti per rispettare i tempi di Cecilia”. In soldoni, se ha risposto a Ilary Blasi: “Sì mi piace Ivana” era per nascondere con pudicizia il cuore matto. Maestoso modo di salvare capra e cavoli, pardon l’onore e il rispetto.