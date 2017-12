Al Maurizio Costanzo Show era ospite il tridente delle meraviglie. Sul palco Los Rodriguez. Non si è parlato di lavoro, solo di fatti personali con Belen che ha rimproverato Cecilia e annunciato il suo vincitore del GF Vip.

“Overdose”

D’ora in poi sarà legittimo aver paura di veder spuntare un Rodriguez non solo dall’armadio, ma anche dalla tazza del caffè o dalla sportina della spesa. Ieri era il 3X1: paghi uno e porti via tre. Costanzo presenta i fratelli e Belen, vestito nero di pizzo con corpetto a vista, dice: “Sono appena tornata da Parigi, sono andata con Santiago a Disneyland, siamo stati benissimo”. Prima frase: vita privata.

“Armadio metafora di vita”

Maurizio Costanzo si è rivolto a Cecilia andando dritto al punto: “Sai è venuto Francesco Monte e l’ho trovato un ragazzo perbene e gentile. Vi siete visti?”. L’espressione della “donna è mobile” Cechu è infastidita: “Ci siamo visti, abbiamo parlato, abbiamo chiarito e ci siamo salutati”. Costanzo dice quello che tutti sanno e che pochi ardimentosi provano a far notare: “Mi è dispiaciuto che gli autori del GF lo abbiano messo fuori in attesa di una tranvata, potevano risparmiarselo”. Belen scuote la testa: “È la televisione, è la televisione”. E allora non c’è bisogno di sentirsi “indignati e sofferenti”. Pubblicità per tutti e avanti il prossimo.

Più tardi, il giornalista torna da Cechu, infreddolita perché insieme al fratello Jeremias ha fatto da tappezzeria e riscaldato la sedia: “come sta Ignazio? Cecilia segui il labiale”, “Sta bene, sta bene, è a Trento, è con la famiglia”, “Non fare la mammola, vi sarete telefonati”, “Ci sentiamo il giusto, lui è del Nord è diverso dai ragazzi del Sud, ci sentiamo di meno”. Belen capta il messaggio sbagliato e la butta sul ridere: “Accidenti, ogni volta che parli fai casino, poi a casa ti preparo meglio”. Da un’apparente innocua domanda di Costanzo viene fuori la nuova versione dell’armadio: “Ero preoccupatissima e alla fine Cecilia ha dato spettacolo” ha rivelato Belu che pure di foto hot con Corona ha riempito i giornali. Con la sua voce melodiosa e fresca di caduta dal pero Cechu risponde: “Io? Quando? Sono stata brava”, “Cosa?? Beh, Cecilia quando è uscita questa benedetta storia dell’armadio mi volevo strappare i capelli dalla testa”. Deve essere proprio comodo quest’armadio perché in un modo o nell’altro c’entrano tutti. E anche Costanzo considera chiuso l’incidente: “Mi sono rotto le scatole di questa storia dell’armadio. Gli armadi sono stai creati apposta. Una volta si diceva cielo mio marito!”. Mara Venier con la solita verve manda tutto a tarallucci e vino. Ecco, torniamo sempre allo stesso punto: le modalità. Non ci sono giusti o sbagliati in questa storia, buoni o cattivi. C’è solo chi ha costruito l’ “armadiogate”(sapendo bene quali fossero le conseguenze) pur potendo lasciarlo smontato come quando non si riescono a decriptare le istruzioni Ikea.

Costanzo chiede a Belen: “Adesso cosa fate come gruppo di famiglia?”, irrompe Cecilia: “Metteremo su un circo”. Va be’, andiamo oltre. Il conduttore sottolinea l’atteggiamento protettivo di Belen verso i fratelli: “Lo è fin da piccola, a casa ci hanno insegnato a difenderci l’uno con l’altro” afferma Cechu che nel frattempo fa i grattini sulla mano di Jeremias. Belen, con gli occhioni tristanzuoli dice: “Mi dispiace quando sento che nelle famiglie non vanno d’accordo, la famiglia è tutto, è il punto di riferimento”. La Venier elogia l’argentina: “La bellezza di Belen non è solo quella estetica, è anche il suo cuore e la sua anima, quando ti risposi?” e quella: “Uhm, il matrimonio mi sta sulle balle, il contratto… e quando l’ho fatto mi ha lasciato”. Sempre vita privata. Costanzo, memore del “cazziatone” ricevuto la scorsa puntata, punzecchia: “Basta Mara, Belen ha detto che non avrebbe mai più parlato della sua vita”. Infatti, in molti ci avevano creduto però Belen se lo è dimenticato perché di lavoro nemmeno l’ombra, nemmeno un riferimento alla Sagra del peperoncino o alle serate. Da esperto uomo di televisione, King Maury schiocca il bacio della morte: “Vedi, Mara è la spia della D’Urso, visto che non andate dalla D’Urso lei manda le spie qui”, la showgirl: “No comment”. Intanto Jeremias più che parlare ha sillabato e sorriso al pari di uno che indossa una camicia di forza.

“Torna, questa casa aspetta te”

Intercettato da Mattino5, Francesco Moser ha sfoggiato sorrisi e coerenza: “Ignazio? Speriamo che riprenda la vita normale, mi auguro che con lo spettacolo sia finita qua. Se mi dispiace che non sia in finale? E’ stato giù anche troppo. Cecilia? Non dovete chiedere a me se mi piace”. Tutto chiarissimo.



“GFVip, il vincitore”

Costanzo vuole sapere dai Rodriguez chi vince il GF. Sono tutti d’accorso sul nome di Daniele Bossari. Sul presentatore convergono tanti addetti ai lavori e pure Wikipedia. Sulla sua biografia c’è già scritto: “vincitore GFVip 2017”. Mara Venier fa due nomi: “Bossari e Giulia De Lellis”. E qui parte una freccia avvelenata: “Eh Giulia ha le bambine, eh, quelle bimbe…”. In compenso non ha giornali e trasmissioni dalla sua parte.