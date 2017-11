Costanzo boccia la "Domenica In" delle sorelle Parodi

«Nel programma c’è un deficit autorale che incide su tutto. Da sole Cristina e Benedetta hanno dimostrato di funzionare in tv, insieme ancora no e non è detto che ci riescano»: il verdetto impietoso sulla nuova edizione di Domenica In arriva dal guru della comunicazione Maurizio Costanzo.

Dalle colonne di Qn il celebre anchor man spiega anche da dove nasce il «problema» all’interno di Domenica In: «Quando si fa un programma ci deve essere un motivo logico, un perché. E a Domenica In non c’è». Una bocciatura in piena regola.

Così dopo una serie di risultati problematici sul fronte degli ascolti Cristina e Benedetta Parodi devono incassare la stroncatura di Costanzo mentre Mamma Rai corre ai ripari con la rimodulazione in corsa del programma, dopo una settimana di stop.