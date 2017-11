Belen fallisce in cucina, chiude il ristorante I Ricci

Stasera al Maurizio Costanzo Show, Belen Rodriguez e i fratellini parleranno dei loro impegni lavorativi, di vita privata no perché l’argentina ha chiesto l’oblio e Costanzo gliel’ha promesso. E però tra ristorante e D’Urso sono tempi duri.

“Ricci chiusi”

Il Ristorante l Ricci di Milano aperto solo due anni fa da Belen Rodriguez in società con Joe Bastianich chiude i battenti. L’attività non è mai andata a gonfie vele, si vociferava di dissapori tra i titolari e di pagamenti ritardati ai fornitori. Episodi smentiti. Poi ci fu la cacciata di Selvaggia Lucarelli, in compagnia di Gianni Morandi, dal ristorante di Via Pisani, zona Repubblica. E al GFVip la stessa Cecilia aveva accennato a Moser quanto fosse difficile il settore della ristorazione: “no, fai altro, ma non quello, io l’ho visto con mia sorella”. Il ristorante è chiuso già da qualche giorno ma in pochi se ne sono accorti. Adesso la conferma del cambio gestione. Il locale, 170 posti a sedere, riaprirà presto: è stato rilevato dai proprietari della storica Pizzeria “Da Michele” di Forcella a Napoli. Dopo Londra, Tokyo, Fukuoka e Roma, la vera pizza margherita e marinara (le due uniche specialità servite nell’antica pizzeria partenopea visitata da Nico Rosberg) sbarca all’ombra della Madonnina.