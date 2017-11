Sono trascorsi 50 anni da quando Claudio Baglioni, diciassettenne, compone e registra le sue prime canzoni, tra cui "Signora Lia" e "Interludio". E ora nel 2018, torna in concerto nelle Arene Indoor con il suo palco al centro per farci rivivere quelle note che hanno segnato la storia della musica.50 anni vissuti in musica, 20 milioni di singoli, 35 milioni di album in Italia, più di 55 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Sono i numeri essenziali di una carriera unica e irripetibile: quella di Claudio Baglioni, musicista, autore, interprete, che, dalla fine degli anni Sessanta a oggi, è riuscito a conquistare una generazione dopo l’altra, grazie a un repertorio pop, melodico e raffinato, nel quale ha saputo fondere canzone d’autore e rock, sonorità internazionali, world music e jazz, rivoluzionando il concetto stesso di performance live – il primo a inaugurare la stagione dei grandi raduni negli stadi e ancora il primo, nel 1996, a “far scomparire il palco” e portare la scena al centro delle Arene più importanti e prestigiose d’Italia – in ambito musicale, sociale e televisivo. In mezzo secolo di attività, la sensibilità artistica di Claudio Baglioni è sempre stata caratterizzata anche dal grande impegno sociale, ed è per questo che nel 2003 dà vita sull’Isola di Lampedusa al festival di musica e arti popolari, O’Scià, coinvolgendo oltre 300 artisti italiani e internazionali per promuovere il dialogo interculturale quale strumento di convivenza pacifica e solidale.Grande sensibilità e impegno sono stati dimostrati anche nel 2016, su richiesta di Papa Francesco, in occasione del concerto-evento Avrai presso l’Aula Paolo VI in Vaticano, trasmesso in diretta su Rai 1 e in mondovisione. Claudio Baglioni e la Fondazione O’Scia’ ONLUS hanno raggiunto l’obiettivo straordinario della raccolta di un milione e mezzo di euro per i bambini di Bangui - capitale della Repubblica Centrafricana - e per i bambini italiani delle zone terremotate del Centro Italia.

Queste le date del tour 16 ottobre al Nelson Mandela Forum di FIRENZE, 19 ottobre al Pala Lottomatica di ROMA, 23 ottobre al Pala Prometeo di ANCONA, 26 ottobre al Mediolanum Forum di MILANO, 2 novembre al Pal’Art Hotel di ACIREALE (CT), 6 novembre al Pala Florio di BARI, 10 novembre al Pala Sele di EBOLI (SA), 13 novembre all’Unipol Arena di BOLOGNA, 16 novembre alla Kioene Arena di PADOVA, 20 novembre al Pala George di MONTICHIARI (BS), 23 novembre al Pala Alpitur di TORINO.