Il suo brano inedito ha conquistato i cuori di molti fan. Dopo averla eseguita nelle audizioni di X Factor ieri Enrico Nigiotti è tornato a cantare "L'amore è" per il quinto live del talent show. Una ballata rock con un refrain che resta subito in testa (credimi, credimi, credimi sempre) che in occasione dell'esecuzione di ieri, ma soprattutto per il lancio sui digital store, è stata rinfrescata nell'arrangiamento. Eppure, questa mattina, nei negozi digitali per un errore tecnico è finita in vendita la prima versione.

Circostanza che ha costretto il cantautore toscano della squadra di Mara Maionchi a un appello paradossale per un artista che vede per la prima volta un suo brano in vendita: "Vi chiediamo scusa vi stiamo dicendo una cosa che può sembrare un paradosso ma vi diciamo per favore di non scaricare la canzone che c'è su iTunes e Spotify perché non è quella di Enrico. Siamo dispiaciuti dell'inconveniente e anche parecchio incazzati ", è il messaggio apparso sul profilo Facebook di Nigiotti.

Il problema tecnico è stato risolto nel primo pomeriggio, e a comunicarlo è stato ancora una volta il cantautore toscano con un post - stavolta meno polemico - per ringraziare i fan.